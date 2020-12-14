Выполнение условий Минских договоренностей и следующая встреча в Нормандском формате зависит от России.

В новом выпуске программы «Политика Наизнанку» сопредседатель ГИ «Права Справа» Дмитрий Снегирев высказался о тот тупик, в котором оказалась украинская дипломатия в деле установления мира на Донбассе.

"Мы говорим, что Нормандские договоренности выполнены фактически 50:50. Посол РФ в США говорит о том, что частично выполнены два пункта – обмен и прекращения огня. То есть не выполнены. Сколько бы мы ни говорили, что халва – сладко во рту не станет. Сколько бы мы ни убеждали украинский народ, что мы их выполнили, собственно от позиции России зависит следующая встреча. А они четко заявили, что этого не хотят", - отметил Д. Снегирев

Встреча состоится на уровне советников глав государств. Никто не настроен собираться просто так. Франция потребует выполнения всех без исключения договоренностей. Германия настаивает на безальтернативном исполнении Минска.

Он также отметил, что фактически компромисс будет только с нашей стороны. Можем хоть сто раз говорить о разных планах. «Полезный идиот» Арестович уже успел заявить, что в "Плане Б" пока нет потребности. Это означает, что "План а" - имплементация формулы Штайнмайера и все обязательства, которые мы на себя взяли, нами выполняются.

Единственным "Планом Б", по его мнению, является выход с этой переговорной площадки. Зато представители украинской делегации заявили о недопустимости этого варианта.

Сейчас нормандский формат выполнен в минимальном объеме. На передовой постоянные обстрелы и потери среди наших бойцов.

Пресс-служба ГИ "Права Справа"