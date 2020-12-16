Николай Томенко сделал новый пост на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев, пишет Znaj.

Пока обеспокоенные христиане боролись за рождественскую звезду на елке, водители пытались выяснить - сколько же украли на реконструкции Шулявского моста, где меньше чем за год упали электроопоры, а родственники больных Ковид - узнавали, когда же появятся обещанные лекарства в коммунальных учреждениях охраны здоровья…

Новые депутаты решили обеспечить свою безбедную жизнь на 5 лет и единогласно приняли программу на 1,06 миллиарда гривен. На эти бюджетные средства депутаты будут снимать помещения для приемных, смогут набрать 240 помощников с зарплатой в 20 тысяч гривен и получат по МИЛЛИОНУ гривен в год на свои нужды (ну надо же начинать раздавать гречку уже на следующий день после выборов). Замечу, что эта сумма почти ВДВОЕ превышает расходы на предыдущий состав Киевсовета и это в период пандемии и напомню также, что их партии в ВР еще получат 700 миллионов наших гривен на зарплаты партийцев и "отмытие" этих денег на своих каналах через размещение партийной рекламы.

Интересно, что это уже вторая совместная и солидарная акция всех депутатов: от опытных Черновецких и Медведчуков до новых из команды Притулы. То они так дружно делили должности, что аж ввели десятки новых должностей и 17 новых работников аппарата для их обслуживания, то исподтишка выделили больше миллиарда для себя и своих родственников и близких (вы же понимаете, кто окажется в роли 240 помощников или помощниц депутатов). Как видим доступ к власти и бюджетных денег так породнил ВСЕ фракции, что ходят легенды, как при распределении должностей молодая поросль едва не подушила старых коррупционеров в борьбе за доступ к корыту.

Так что, я спрашиваю доверчивых киевлян: ну что, помогли Вам Ваши депутаты?

С ковидным приветом, Николай Томенко.