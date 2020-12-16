Так часто тяжко, що мені здається,

Що серце в грудях вже не б'ється

Л.Костенко

Что такое власть?

Власть – это идея , которая становится деянием. Какое деяние несет власть В.Зеленского? Развалить страну , продать Землю, умножить свои богатства, уничтожить окончательно науку, медицину, образование, культуру, экономику, уничтожить малый и средний бизнес . Что вы планируете оставить нашим детям и внукам? Мертвое запустение, нежилую тишину , развалившиеся села, районы и города .

В.Зеленский и его «слуги» ведут страну к нищете, болезни, горю, смерти ; становится страшно, люди не только смеяться – улыбаться перестали. У многих «слуг» нет самоощущения, что они украинцы , они плохо знают жизнь , нет человеческого патриотизма, простой боли за страну, за людей .

Кто возглавляет власть в стране? На высоких постах находятся квартальные комики , совершенно случайные люди, слабо, примитивно знающие науку, экономику, ее законы. В правительстве В.Зеленского и его «слуг» нет идеологии, концепции, программы, стратегии развития страны. Ни одной серьезной проблемы эта власть, а власть – это офис президента, который руководит страной, разрешить не сможет и, пока они у власти, источник лжи, непрофессионализма, популизма, фальши, видосиков, антиморали, политический цинизм будет продолжаться .

«Какая разница», украсть, отнять – им все равно . «Слуги» - это горе для страны, это неучи от природы. Чего хотите вы теперь? Один раз народ вы обманули.

Спасать Украину и народ необходимо и от агрессора и от своих квартальных «Слуг», горе политиков и руководителей.

Умных профессиональных кадров в стране много. Это и Ю.Тимошенко, А.Гриценко, А.Ермалаев, Ю.Атоманюк, М.Чаплыга, А.Аваков и много других. За два года бездарного пребывания у власти, народ на местных выборах дал вам свою оценку. Это не результат, а полное поражение В.Зеленского.

Сегодня становится всем понятно, что В.Зеленский не может объединить Украину и обеспечить общественно-политическую стабильность, мир и конституционный порядок.

Если мы хотим жить в правовом государстве, гарант должен выполнять Конституцию, тогда и общество сделает все возможное для соблюдения и сбережения демократии.

От мифов, популизма, видосиков надо избавляться . Без прозрения власти у страны нет будущего . Правительство и парламент не сумели обеспечить рост экономики, развитие жизнеспособного, гуманного государства. Слишком большая роскошь столь длительное время плестись в хвосте событий, отвечая лишь на вызовы .

Удастся ли офису президента преодолеть свою анемию власти, укрепить экономику, провести нужные реформы и отменить медицинскую преступную реформу П.Порошенко и У.Супрун, отменить продажу Земли, вернуть под свою юрисдикцию Национальный Банк, отправить в отставку, лишить депутатских мандатов Д.Гетманцева, Н.Сольского, М.Редуцкого, А.Геруса, Г.Третьякову, людей, которые компрометируют президента и страну.

Иначе опять придется утверждать, что в нашей стране нет исторической памяти, потому что власть начинает каждый день с чистого листа и потому обречена на одни и те же ошибки.

Життя людського строки стислі.

Немає часу на поразку. Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша