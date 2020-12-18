Один из эпизодов войны датируется 19 августа 2014 года. По информации аналитического отдела ГИ «Правое дело», в этот день в заблокированный ВСУ Луганск зашла колонна российской бронетехники в количестве более 40 единиц. Военное руководство было проинформировано о четком маршруте продвижения врага, однако никаких противодействий не осуществлялось. В обнародованной ГИ "Правое Дело" информации речь шла о маршруте передвижения колонны. Ночью колонна прошла мимо с. Пархоменко. В самом Луганске она была зафиксирована в районе кинотетра «Мир» и ул. Волгоградской.

Примечательно, что информацию ГИ «Правое Дело» о прохождении колонны российской бронетехники подтвердил координатор «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук.

«Подтверждается тот факт, что во вторник в Луганск на помощь местным боевикам прорвалась колонна военной техники. Часть ее прибыла из России раньше, часть – вошла на Донбасс с территории РФ во вторник»– написал он.

По данным Тимчука, «всего в окрестности Луганска прорвалось несколько десятков единиц техники, из которых до 40 – тяжелая бронетехника». Часть этой колонны уже вошла в город.

«Каким образом колонна техники смогла прорваться через линию окружения, учитывая, что Луганск заблокирован кольцом блокпостов и опорных пунктов сил АТО, – мы на этот момент сказать не можем», - резюмировал координатор "Информационного сопротивления".

Впрочем, во время брифинга спикер Информационно-аналитического центра СНБО заявил, что пока нет никаких подтверждений разведки АТО о существовании военной колонны, которая якобы зашла в Луганск.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью «Радио Свобода» утверждал, что «23-го числа еще не было никакой информации. У нас и у Президента стопроцентно не было информации».

Российские подразделения окружали группировку в Иловайске и на Луганском направлении, но до 23-го точно не было информации.

Зато, наличие колонны российской техники и бойцов подтвердил в эфире «Общественного телевидения» командующий АТО в Луганские области Игорь Воронченко.

"3 дня назад колонна ВС России зашла на территорию Украины. Это 1200 человек, вероятно, военнослужащие РФ, 150 единиц бронетехники – в том числе танки и «Грады»,– сказал он.

После прорыва этой колонны началось контрнаступление российских сил и местных боевиков, что привело к тяжелым потерям украинской армии. Стоит заметить, что в то время военное руководство заявляло о том, что Луганск находится в плотном окружении ВСУ.

Дальнейшее развитие событий показало, что именно эта «незамеченная» разведкой АТО и СНБО колонна тяжелой техники из РФ сыграла решающую роль в деблокировании Луганска и контрнаступлении боевиков на Лутугино.

Сейчас есть выводы военной следственной комиссии по Иловайской трагедии. В соответствии с результатами следствия установлены ключевые факторы, на фоне которых произошло вторжение подразделений ВС РФ и последующая российская оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Впрочем, до сих пор нет выводов следственной комиссии относительно Лутугинской трагедии. Открытым остается вопрос-как колонна, факт присутствия которой подтвержден из различных несвязанных между собой источников, зашла в заблокированный ВСУ Луганск?