Володимир Зеленський разом з Кабміном та Радою лише імітують бурхливу діяльність
Про це заявив колишній військовий прокурор Анатолій Матіос.
Далі наводимо текст Анатолія Матіоса, який він опублікував у своєму Telegram-каналі без коментарів та змін.
ZIKове.
Вчергове підказую неправдивому та пустопорожньому президенту, владі...що треба практично зробити, щоб привести до ладу папірці, якими вони намагаються вирішувати проблему Донбасу! Вчергове!!!
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Але...
Президент імітує, що він президент!
Кабмін імітує, що він кабмін!
Верховна Рада імітує законотворчисть! Суцільні безпорадні імітатори!
Але реальніть спонтанної української злості та озлобленості цією стагнацією після нового року наздожене всіх!
І у першу чергу імітаторів!