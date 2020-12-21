Есть определенные параллели между войной на востоке Украины и Нагорном Карабахе. В частности речь идет о предложении РФ по созданию так называемого совместного наблюдательного центра, как на востоке Украины, так и на территории Арцаха (Нагорного Карабаха).

Напомню, группа по контролю за соблюдением Минского протокола, в которую входили представители украинской и российской сторон начал работу 26 сентября 2014 года в городе Соледар Донецкой области. В конце сентября 2014 года сообщалось, что в рабочую группу СЦКК, помимо украинского представительства, вошли 76 военнослужащих ВС РФ. Из них были организованы совместные группы контроля: 8 групп на территории, подконтрольной Украине, и 8 на оккупированной территории (4 в Луганской области, 4 в Донецкой).

19 декабря 2017 года российские представители центра контроля и координации прекращения огня покинули Украину.

Зато сейчас Россия выдвинула условия возвращения своих офицеров в СЦКК-хотят там видеть "представителей" самопровозглашенных "Л/ДНР".

«Мы считаем необходимым, чтобы в этом центре были представлены Донецк и Луганск. Это тоже важное условие", - заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин. По его мнению, в мандате необходимо утвердить процедуру оформления документов и порядок действий наблюдателей, а также закрепить гарантии пребывания российских военнослужащих на Донбассе. «Мы выступаем за то, чтобы были обеспечены нормальные, гарантированные условия для работы и пребывания наших военных в СЦКК», - добавил он.

Дальнейшие шаги прогнозируемы-Россия возвращается, но вместе с «Л/ДНР». Украину западные партнеры ставят в неудобную позу, объясняя присутствие «представителей» так называемых «Л/ДНР» необходимостью возврата РФ.

Что касается позиции России в этом вопросе, то она вполне понятна. Для Кремля присутствие «представителей» «Л/ДНР» в СЦКК будет свидетельствовать о том, что это сугубо внутренний конфликт. По моему убеждению, после того, как их введут в СЦКК, РФ возьмет на себя функции так называемого арбитра, наблюдающего за «внутренним противостоянием». То есть, будет требовать, чтобы Украина договаривалась о прекращении огня не с РФ, а непосредственно с Донецком и Луганском.

Что же касается ситуации в Арцахt (Нагорный Карабах), то в Баку с самого начала настаивали на включении Турции в переговорный процесс. Однако в итоговом документе Турция даже не упоминается. В результате противодействия, в первую очередь Армении, было решено определить детали работы миротворческого центра в другом соглашении, которое возможно будет заключено позже.

Позиция же Москвы такова: предлагается создание все того же мониторингового центра, в рамках которого, собственно, и будет осуществляться взаимодействие с Турцией. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментируя детали миротворческой операции в Арцахе заявил, что РФ исходит из того, что миротворцами выступают только российские военные, которые уже дислоцируются в зоне столкновения сторон. Примечательно, что взаимодействие с турецкими военными, по его мнению, будет исключительно в рамках мониторингового центра, который будет расположен на территории ... Азербайджана.

«Никаких миротворцев из Турции в Нагорном Карабахе не будет», - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции 12 ноября.

По его словам, турецкие наблюдатели будут размещены только на территории Азербайджана, в совместном российско-турецком центре. "Это будет стационарный центр, никаких выездных миссий не планируется", - уточнил Лавров.

Фактически, речь идет о закрепленном РФ армянском статусе Арцаха (Нагорного Карабаха). Показателен тот факт, что уже 10 ноября Дмитрий Песков уточнил, что в заявлении по Арцаху (Нагорный Карабах) не уточняется статус этого региона.

В Баку после первых недель эйфории уже наступает понимание процессов запущенных РФ на территории Арцаха (Нагорного Карабаха). Недовольство «российскими миротворцами» уже выразил вице-спикер Милли Меджлиса Азербайджана Адил Алиев заявив, что ему совершенно не понятна представленная «миротворцами» новая карта, которая выходит за рамки подписанного соглашения. «Это презентация наших древних земель под другими названиями», - написал он на своей странице в ФБ. Добавив при этом, что карта российского Минобороны «не имеет юридической или политической основы».

Впрочем, пока представители официального Баку выражают свое недовольство на страницах ФБ, министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в Москве встречается со своим коллегой Сергеем Шойгу. Итоги визита озвучил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что группировку «миротворцев» можно будет усилить, если в регионе вновь начнутся активные военные действия. «С миротворцами лучше не играть в опасные игры», - заявил он.

Насколько опасными могут быть эти игры в исполнении РФ можно судить по продолжительности военного конфликта на Востоке Украины. 17 декабря во время ежегодной пресс-конференции отвечая на вопросы журналистов В. Путин заявил, что РФ будет увеличивать поддержку оккупированных территорий, а отношения с Украиной возможны лишь «после уступок со стороны Киева». «Уступки» со стороны Киева - это легализация квази - «республик» и фактическая конфедерация Украины, с сохранением военно-политического влияния со стороны Кремля.

Практически аналогичный сценарий готовится и для Азербайджана.

Я не исключаю, что в любой момент российская сторона заявит о невозможности дальнейшего пребывания своих офицеров в совместном российско-турецком центре и демонстративно покинет его. При этом обвинения будут адресованы как азербайджанской, так и турецкой сторонам. Параллельно с этим не исключаю вариант эскалации вооруженного противостояния между вооруженными силами НКР и Азербайджана за контроль над ключевым городом Шуши. Напомню, город расположен на автодороге Степанакерт - Горис - Ереван, в 11 км по трассе от столицы Республики Арцах. Непосредственно расстояние составляет всего 3 км, поэтому армян вряд ли устраивает такое положение вещей.

Активизация же военного противостояния будет использована РФ, как повод для усиления своего военного присутствия за счет увеличения количества «миротворческого» контингента. Окончания военного противостояния и возвращение российской стороны в состав совместного российско-турецкого мониторингового центра будет напрямую зависеть от политической легитимации НКР и закреплении на законодательном уровне армянского статуса Арцаху (Нагорному Карабаху), или в одностороннем порядке, со стороны РФ, его независимости. Фактически «миротворческая миссия» вдоль линии разграничения уже закрепила линию границы между НКР и Азербайджаном.

Президенту Алиеву надо понять, что «с миротворцами лучше не играть в опасные игры». Карты у них «не имеют юридической или политической основы».

Автор: Дмитрий Снегирев, историк, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело", специально для Politeka