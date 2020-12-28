В последнее время в СМИ звучат заявления о якобы сорванной спецоперации по задержанию группы «вагнеровцев», которые направлялись из России через Беларусь. В настоящее время ряд известных политических и общественных деятелей говорят о том, что такая операция, наверное планировалась, но сорвалась после утечки информации из Офиса президента Украины.

Более того, в СМИ распространяется информация, что президент Зеленский освободил от должности начальника Главного управления разведки МОУ Василия Бурбу, потому что тот якобы требовал расследовать причастность руководства офиса главы государства к провалу операции по задержанию группы «вагнеровцев».

Проведем краткий анализ ситуации.

В декабре 2019 года в украинском медиапространстве появилась сенсационная новость: «разведчик» Эдуард Матюха, который 5 лет работал в тылу врага на территории самопровозглашенной «ДНР», вернулся в Украину.

Сюжет о "разведчике" появился в новостном блоке одного из центральных телеканалов. По информации агенства, Матюха, был «народным мэром» Горловки, «вносил раздор в ряды боевиков» и «собрал для Главного управления разведки Минобороны огромное количество документов и доказательств присутствия России на оккупированном Донбассе».

Впрочем, анализ ситуации позволяет говорить о том, что вся информация озвучена Матюхой и ГУР – полная чушь.

Вопросов возникло больше, чем ответов. Скорее всего, стал вопрос деятельности ГУР и лично Бурбы. Было много критических замечаний, что информация, подаваемая ГУР – не соответствует действительности. От ГУР, как и от всех силовых структур, начали требовать конкретики действий: покажите, куда идут деньги. И соответственно, они решили устроить подобный спектакль, показать свою вроде бы эффективную работу.

А теперь, собственно, об эффективности работы ГУР МОУ.

31 января 2020 года "Права справа" обнародует информацию о передислокации и накоплении живой силы и техники противника на полигоне вблизи с. Бугаевка и Первомайско-стахановском направлении. Координаты полигона: 48°25'22"N (48.422702) долгота 38°53'60"E (38.89998).

По информации местных источников ГИ «Права Справа», в ходе тактических учений «народной милиции ЛНР» были задействованы и установки дистанционного разминирования УР-07М. Примечательно, что техника боевиков, которая была задействована в проведении этих учений согласно Минских договоренностей должна быть отведена от линии соприкосновения.

Тогда же отмечается на том, что все эти факты свидетельствуют о том, что так называемые «ЛНР» и «ДНР» не соблюдают взятых на себя обязательств относительно разведения войск в трех пилотных районах, о чем было договорено во время саммита нормандской четверки в Париже. Более того, боевики готовятся к прорыву на участках разведенных войск. Штурм 18 февраля позиций подразделений 72-й бригады ВСУ в районе с. Золотое к сожалению, подтвердил эти прогнозы.

Но возникает вопрос, почему Главное управление разведки Министерства обороны не реагировало на эти сообщения?

7 апреля на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник со ссылкой на данные ГУР МОУ сообщил, что с начала апреля текущего года специальными автобусными рейсами в Ростовской области и в обратном направлении перевезено более 2 тыс. лиц.

«По данным разведки, указанное приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – подчеркнул Мотузяник.

Стоит отметить, что озвученная на брифинге информация ГУР МОУ не соответствовала действительности.

В «миграционной службе ДНР» сообщили о том, что несмотря на пандемии коронавируса ежедневно поступает около 1 тыс. заявок на оформление паспорта гражданина РФ. По состоянию на 07 апреля российское гражданство получили 93 855 жителей оккупированных районов Донецкой области. По информации т. зв. «МВД ЛНР» ежедневно осуществляется 10-11 специальных автобусных рейсов (около 500 человек) для получения паспорта гражданина РФ. Таким образом, количество жителей оккупированных территорий, которых с начала апреля этого года специальными автобусными рейсами транспортировали в Ростовской области и в обратном направлении, значительно превышает озвученную ГУР МОУ цифру, а именно: 2 тысячи человек.

14 апреля 2020 года аналитический отдел ГИ «правое Дело» обнародовал информацию, что украинская разведка скрывает реальное количество больных на коронавирус в ОРДЛО, занижая данные в несколько раз

Так, 11 апреля в интервью ТСН.Тиждень представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий отвечая на вопрос журналиста о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО отметил, что военная разведка Украины постоянно отслеживает ситуацию на оккупированных территориях.

По его словам, количество больных коронавирусной инфекцией - это около 150 человек, которые на сегодня инфицированы. Кроме того, есть определенное количество людей, которые находятся под подозрением – это около 350 человек, причем из них около 75 – «военнослужащие», которые находятся в самоизоляции, над которым осуществляется полный контроль их самочувствия.

Впрочем по информации из открытых источников, в больницах ОРДЛО с подозрением на COVID-19 на тот момент находилось 399 человек, а на самоизоляции – 16 тысяч 969 лица. Напомню, по информации ГУР МОУ, на самоизоляции находилось 350 человек.

Речь шла о том, что ГУР МОУ фактически скрывает реальное количество больных коронавирусной инфекцией на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, занижая данные минимум в несколько раз. Аналитический отдел ГИ «Права Справа» обращал внимание политического и военного руководства Украины, что обнародование недостоверной информации свидетельствует о низком уровне осведомленности украинской разведки относительно хода событий на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

19 мая на сайте группы «Информационное сопротивление», который считается структурой приближенной к ГУР МОУ, была опубликована информация об уменьшении расходов России на содержание оккупированных территорий Донбасса.

Информация по уменьшению объемов финансирования ОРДЛО со стороны РФ была опровергнута аналитическим отделом ГИ «Права справа».

Приведенные факты наглядно свидетельствовали о несоответствии и откровенной дезинформации относительно ситуации в ОРДЛО, которая подается военно-политическому руководству Украины.

06 июня 2020 года аналитический отдел ГИ «Права Справа» сообщил, что Российская Федерация и подконтрольные ей боевики «ЛНР» готовят новые вооруженные провокации в Луганской области. Кремль планирует обвинить Украину в обострении боевых действий, сорвать открытия новых КПВВ и попытаться склонить Киев к собственному плану выполнения Минских соглашений.

На оккупированных территориях Луганской области местными источниками «Права справа» была зафиксирована передислокация непосредственно к линии разграничения отдельных подразделений 2-го армейского корпуса РФ. Кроме того, сообщалось об активизации работы на территории ОРЛО российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

ОБСЕ и США подтвердили обнародованную в СМИ информацию аналитического отдела ГИ «Права справа» о развертывании батальонно-тактической группы Вооруженных сил Российской Федерации. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила, что это именно регулярные силы россиян, а не просто «отпускники».

Тем не менее, есть ряд вопросов к Главному управлению разведки МОУ, которые фактически «проспали» размотку дополнительных подразделений ВС РФ.

31 июля Кабинет министров публикует постановление №641, согласно которой жители оккупированных территорий с 1 августа без каких-либо препятствий имели бы возможность пересекать линию разграничения.

Аналитический отдел ГИ «Права справа» обнародовал информацию, что такое решение ухудшит эпидемиологическую ситуацию на подконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей. В сообщении отмечается, что сейчас на оккупированных территориях Донбасса зафиксировано вспышка коронавірусної болезни COVID-19. Сообщается, что оккупационная власть не применяет режим самоизоляции в ОРДЛО.

Кабмин реагирует мгновенно и отменяет свое же постановление.

Уникальность этой ситуации в том, что для того, чтобы Кабмин вынес соответствующее постановление — ему необходимо получить аналитические данные, в том числе и ГУР МОУ. В нашем случае Кабинет министров прислушивается к аналитическому отделу общественной организации, а не ГУР МОУ.

Я рад, что мы стали на страже национальных интересов и не допустили ухудшения ситуации на подконтрольной территории. Но есть одно «но»: уже 5 августа появляется УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №307/2020 об увольнении с должности начальника Главного управления разведки МОУ Василия Бурбы

Делайте выводы.

Вместе с тем, обращаю внимание политического и военного руководства Украины, что обнародование недостоверной информации свидетельствует о низком уровне осведомленности украинской разведки относительно хода событий на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Решить эту проблему можно создав аналитические структуры, которые бы занялись информационным сопровождением деятельности государственных структур.

Аналитический отдел ГИ "Права справа" оставляет за собой право на общественный контроль за деятельностью пресс-службы ГУР МОУ.

Автор: Дмитрий Снегирев, историк, сопредседатель общественной инициативы "Права справа", специально для Politeka