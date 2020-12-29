Оперативні управління Держекоінспекції та Держрибагентства здійснюватимуть спільні заходи для виявлення рибалок-браконьєрів
Про це йдеться на порталі Держеконіспеції, пише Знай.
Це дозволить ДЕІ доповнювати розраховані збитки ще і даними агентства.
«Структурними підрозділами вже напрацьований план спільних заходів на наступний рік, який передбачає:
- Обмін інформацією про факти порушень екологічного законодавства у сфері водних біоресурсів та нараховані за це збитки. Отримані від Держрибагентства цифри необхідні ДЕІ для розрахунку повної суми шкоди, завданої довкіллю внаслідок порушення;
- Здійснення спільних заходів контролю, щоб виявляти факти браконьєрства на червонокнижні види водних тварин або недотримання правил вилову риби;
- Організація та проведення превентивних заходів, щоб запобігати правопорушенням у цій сфері», - зазначив голова ДЕІ Андрій Мальований.
За його словами, реалізація цього плану дасть змогу виявляти більшу кількість випадків браконьєрства.
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«Окрім того, зможемо доповнити нараховані інспекцією збитки на основі даних про порушення, виявлених Держрибагентством», - підкреслив Андрій Мальований.