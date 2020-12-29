Оперативні управління Держекоінспекції та Держрибагентства здійснюватимуть спільні заходи для виявлення рибалок-браконьєрів

Про це йдеться на порталі Держеконіспеції, пише Знай.

Це дозволить ДЕІ доповнювати розраховані збитки ще і даними агентства.

«Структурними підрозділами вже напрацьований план спільних заходів на наступний рік, який передбачає:

Обмін інформацією про факти порушень екологічного законодавства у сфері водних біоресурсів та нараховані за це збитки. Отримані від Держрибагентства цифри необхідні ДЕІ для розрахунку повної суми шкоди, завданої довкіллю внаслідок порушення; Здійснення спільних заходів контролю, щоб виявляти факти браконьєрства на червонокнижні види водних тварин або недотримання правил вилову риби; Організація та проведення превентивних заходів, щоб запобігати правопорушенням у цій сфері», - зазначив голова ДЕІ Андрій Мальований.

За його словами, реалізація цього плану дасть змогу виявляти більшу кількість випадків браконьєрства.

«Окрім того, зможемо доповнити нараховані інспекцією збитки на основі даних про порушення, виявлених Держрибагентством», - підкреслив Андрій Мальований.