Что происходит на востоке Украины, в том числе в Крыму?

Своим мнением делится политолог Михаил Чаплыга в видеоблоге «Чаплыга без вопросов».

«Главный пункт Минских соглашений – это «формула Штайнмайера», в которую сейчас всё упирается. Дело в том, что когда подписывались эти соглашения – называйте их хоть капитуляцией, хоть компромиссом – Киев отказывался вести прямые переговоры с «народными республиками». Внешние партнёры спрашивают «А если они там будут избраны – вы станете с ними говорить?». Ответ – да», - говорит комментатор.

Но это называется – ни вашим, ни нашим. Компромисс состоял в том, чтобы Украина написала закон, по которому там пройдут выборы. Но она не поверит результатам выборов, если «народные республики» сами их проведут – значит, это должна сделать третья сторона, ОБСЕ.

Далее ОБСЕ, сообщает, что выборы прошли, а Украина это подтверждает. Мы получаем условно легитимную сторону переговоров. Внешние партнёры умывают руки, и начинается процесс реинтеграции.

Если это не реализуется, начинается «план Б», то есть, по сути, Карабах. Других вариантов нет. А олигархи продолжат на этом наживаться – как наживаются сейчас на том, что существует под видом «экономической блокады».

«Россия стремится нас втянуть в зону своего влияния, США нас используют, чтобы поджимать Россию, а Европа просто пытается нас мародёрить по ходу пьесы. Наши собственные бандиты ловят рыбу в мутной воде. Вот вам и весь расклад», - говорит Чаплыга.

Каждый раз, когда Украина пыталась качнуться то в сторону РФ, то в сторону НАТО, она теряла или кусок суверенитета, или кусок территории. В мире признали Украину на тех условиях, что она не сможет грозить соседям, и останется нейтральной. Любым нарушением этих условий пользуется либо Россия, либо Запад.

Ранее Чаплыга рассказал о том, как действует в Украине МВФ.

Также он коснулся вопроса об избавлении страны от долговой удавки.