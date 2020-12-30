Пане Зеленський, ви – досвідчений актор

В театрі гумору, можливо, навіть геній,

Та президента роль ви граєте сліпма,

Перебуваючи в дволикості шаленій

Дмитро Павличко

Правда выше В.Зеленского, выше парламента, выше всего, поэтому надо искать ее, даже не смотря на все манипуляции офиса президента, преследования и гонения участников Революции Достоинства, патриотов, волонтеров.

«Слуги» живут в своей реальности. Поражения, провалы в политике, экономике они сваливают на других. В турборежиме воровали, врали, а люди слушали и верили.

Популярность В.Зеленского сегодня сильно упала. Отсутствие результатов сводит на нет возможность вести за собой массы. Президент В.Зеленский в данное время оказался один в двух ролях: и Лютера и Папы Римского.

С одной стороны, он дает много обещаний для людей, как бы борется с коррупцией, а с другой стороны ведет страну в пропасть. Олицетворяет в глазах общественности эти стандарты и это не усиливает его роли как лидера, а наоборот влияет на общих настроениях широких масс. Одним словом, требуется реальный и сильный политический лидер на вершине пирамиды власти.

Время, отпущенное президенту для управляемого процесса перемен, уже истекло. Президент понадеялся на ермаков, разумковых, гетьманцевых, сольских, третьяковой, олигархов, однако, история не простит такого хаоса и разгильдяйства.

Запас времени исчисляется не годами, а месяцами, страна разваливается на глазах. Люди справедливости хотят.

Возможно, найдется мужество у В.Зеленского, который распустит парламент, своих «Слуг» и свой никчемный офис, встанет пред телекамерами, положит руку на Конституцию, которую он неоднократно нарушал, поздравит украинский народ с Новым Годом и скажет: «Дорогой украинский народ! Братья и сестры! Государство находится в очень сложном экономическом и политическом положении. Наша политическая сила «Слуги» не способна защитить вас от агрессивного соседа, не способна повысить зарплаты и пенсии, снизить тарифы, уберечь от развала экономику, медицину, науку, образование. В стране пустая казна. Кормитесь-ка кто как сможет, перемен не предвидится. Какие изменения нужны, с чего начать? Я не понимаю. Поймите меня, в сложившейся обстановке я решился уйти в отставку.

Спасибо за понимание. С Новым Годом и Рождеством Христовым!

Трудно решиться на такое – пойти в отставку. Но, чем раньше, тем лучше для Украины и всего украинского народа».

Якби ви вчились так, як треба,

То й мудрість би була своя

Т.Г.Шевченко

Украинский журналист Павел Ильюша