Как сообщает сайт Президента, 29 декабря уволен уже третий глава Черкасской ОГА от Зеленского, кадрового СБУшника из Киева Сергей Сергийчук.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает "Знай". Далее приводим слова автора без комментариев.

И тут приходит на память бессмертное выражение Президента Ющенко о своих депутатах. что они никто и он их по помойкам собирал. Подобную оценку кадровому потенциалу команды Зеленского дал в свое время не первый, но и не второй чиновник в государстве Андрей Богдан.

Но вернемся к "системе" кадрового отбора глав ОГА, которые являются лицом Президента в областях. Итак, несколько слов о моей малой родине-Черкасщине.

Первым главой Черкасской области, которого представил лично Зеленский, стал некий Игорь Шевченко, ранее Игорь Кикоть, бизнесмен из...дружественной Италии. Говорят, что Шевченко. как соседа по дому в Италии, порекомендовала жена Президента. Продержался, точнее промучился, на посту это глава аж 3 месяца и снова вернулся на родную итальянскую землю к своей семье.

Вторым руководителем области был назначен кадрового СБУшника, который работал в Мариуполе, Романа Боднара. Как информируют депутаты из Слуги народа, направили его представителем Президента на Черкасщину совершенно случайно. Он ехал к своему начальнику по СБУшной линии из Донетчины заместителем председателя Житомирской ОГА, а в офисе Президента решили, что полковник может и целую Черкасскую область утащить. Поэтому получилось по классике: ехал из Мариуполя в Житомир, а заехал в Черкассы.

За 10 месяцев второй глава Черкасской области от Зеленского нажил врагов из депутатского корпуса "Слуги народа", которые патриотически лоббировали свои дружественные фирмы по ремонту дорог, а он привлек фирмы дружественные к своему бывшему начальнику и его друзьям.

Итак, перед местными выборами появился уже третий глава области и второй кадровый СБУшник Сергей Сергейчук. Его профессиональную деятельность в СБУ и в Киеве сопровождали обвинения в коррупции, но, как говорят в офисе Президента, рекомендовал его один модный депутат и его тесть-миллиардер. Поэтому, третий от Зеленского приехал "на кормление" в украинскую провинцию, о которой до этого читал только в книгах. Ничего конечно хорошего этот Сергийчук не сделал да еще и местные выборы проиграл. Разве что прославился умением пафосно перерезать ленты на объектах построенных при предыдущей власти.

Поэтому, сейчас Черкасщина и Черкасщины ждут четвертого от Зеленского без надежды и надежд, потому что никто не знает, на какой помойке теперь команда Президента найдет главу области.