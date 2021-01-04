Новый политический год в Украине - новые политические расклады
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай. Далее приводим слова автора без комментариев.
Грешен признаю, но утром решил пересмотреть один известный телеканал, чтобы понять - что планируют друзья Путина в новом политическом году в нашей стране.
На канале кума Путина сначала показали фильм о коррупционерах Лазаренко и Тимошенко, а впоследствии в рубрике скрытой политической рекламы или политической джинсы радостно прокомментировали такой себе «народный» рейтинг, в котором больше всего страдают от власти и защищают простой народ: Порошенко, Онуфрий, Шарий, Медведчук и Усик?!
И мировоззренчески добили меня окончательно тем, что начали на канале «русского мира» показ знаменитого британского сериала «Сугубо английские убийства»! Может хотят показать "преступную" сущность западного мира?!
Сердце мужа Наташи Королевой Тарзана разрывается после невосполнимой утраты: "Слезы душат, не хочется верить"
Разгневанные украинцы отправили "Квартал 95" на пенсию, Кошевой перешел черту: "Все паскуднее и паскуднее"
51-летняя Дженнифер Лопес смыла тонны косметики и показала себя настоящей, в Сети переполох: "Кошмар..."
Ушел из жизни легендарный красавец-актер, который покорил сердца миллионов: "Через несколько часов после дня рождения..."
Трагическая весть потрясла экс-мужа Наташи Королевой, потеря невосполнима: "Вечная память"
Предварительный вывод таков:
в 2021 политическом году команда Медведчука рассматривает Порошенко как тактического союзника в борьбе против Зеленского и за досрочные парламентские выборы; зато Тимошенко выбрав политику поддержку нынешнего Президента (голосование за бюджет и кадровые назначения во власти) перешла в статус политического оппонента Медведчука. Посмотрим как долго продержится этот новый ситуативный политический расклад сил в Украине-2021.
Итак, дальше будет…