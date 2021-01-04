Новый политический год в Украине - новые политические расклады

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай. Далее приводим слова автора без комментариев.

Грешен признаю, но утром решил пересмотреть один известный телеканал, чтобы понять - что планируют друзья Путина в новом политическом году в нашей стране.

На канале кума Путина сначала показали фильм о коррупционерах Лазаренко и Тимошенко, а впоследствии в рубрике скрытой политической рекламы или политической джинсы радостно прокомментировали такой себе «народный» рейтинг, в котором больше всего страдают от власти и защищают простой народ: Порошенко, Онуфрий, Шарий, Медведчук и Усик?!

И мировоззренчески добили меня окончательно тем, что начали на канале «русского мира» показ знаменитого британского сериала «Сугубо английские убийства»! Может хотят показать "преступную" сущность западного мира?!

Предварительный вывод таков:

в 2021 политическом году команда Медведчука рассматривает Порошенко как тактического союзника в борьбе против Зеленского и за досрочные парламентские выборы; зато Тимошенко выбрав политику поддержку нынешнего Президента (голосование за бюджет и кадровые назначения во власти) перешла в статус политического оппонента Медведчука. Посмотрим как долго продержится этот новый ситуативный политический расклад сил в Украине-2021.

Итак, дальше будет…