Российская Федерация заблокировала обмен военнопленными.

Но все ли для этого обмена сделала украинская сторона?

Что вообще творится со списками пленных?

Почему Служба безопасности Украины не может навести порядок с данными и информацией по обмену пленными?

И возможен ли обмен в ближайшее время?

Ни Арестович, ни Резников не обладают фактическими цифрами по обмену. Нет понимания того скольких людей мы получим и сколько отдадим.

Сколько человек получили паспорта РФ? Это уже становится анекдотом. 227 000 паспортов РФ на руках граждан Украины по состоянию на 2019 год. Сейчас их уже около 350 тысяч. Россия потратит 1,1 млрд рублей на улучшение инфраструктуры выдачи паспортов.

Об этом в видеоблоге на канале Политика Наизнанку.

Дмитрий Снегирев-историк, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело", специально для Politeka.