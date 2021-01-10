Анатолия Матиос напомнил Тимофею Милованову о запрете на цензуру, прописанном в Конституции Украины

Министр развития экономики , торговли и сельского хозяйства Украины на днях отличился своими высказываниями в Фейсбук. Так, он писал, что «сегодня цензура стала неотъемлемой частью свободы слова», а «ложь также является неотъемлемой частью демократии».

На его пост отреагировал бывший военный прокурор Анатолий Матиос. В частности, он привел цитаты из Конституции Украины.

«Напомню:

«Статья 15. Общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия. Никакая идеология не может признаваться государством как обязательная. Цензура запрещена»

К нашему сожалению в ОП таких советников-советчиков пошиба Милованова стало много!», - написал Матиос.