Правдою торгують.

І Господа зневажають.

Т.Шевченко

У всех нас сейчас болит душа, которая обращена к правде, лучшей жизни, уверенности в завтрашнем дне, здоровью близких и детей.

Теперь все понимают, что зыбкость власти была заложена с первых дней прихода президента В.Зеленского в самое основание всех его решений и неумелых кадровых действий его команды .

Украинский народ в своей готовности верить и обманываться доверчив.

Конституция Украины (статья 3) защищает их права на жизнь и здоровье. А что мы видим на самом деле. Прежняя власть с помощью американской медсестры У.Супрун уничтожали в Украине медицину.

В стране много лет подряд сохраняется один из самых высоких уровней смертности в мире . Тысячи врачей и медсестер уехали работать в другие страны. Что это? Жизнь по-новому ? Жить под новой «Зеленой властью» подавляет воображение . Представляют и понимают ли всю глубину этой мысли «Слуги», работники офиса президента, да и сам президент . Понимают, куда идет Украина, ведомая слепым и поводырями ?

Парадокс в том, что люди себя «промолчали» и не единожды, а всякий раз во время помаранчевой революции и революции достоинства. Когда надо было преодолеть путь от замысла к воплощению, от мысли к слову, от намерения к поступку.

Действия совершали, а власть выбирали в попыхах, без мысли, анализа, верили «на слово». Судьбу Украины решали не патриоты Украины, мудрые и талантливые умы, а закулисные деятели, люди сомнительной нравственности и небольшого ума.

С приходом В.Зеленского к власти мы снова убеждаемся, что в нечистой политической игре руководят случайные, азартные, безнравственные игроки, люди в схематических масках, закулисные деятели . Странная смесь, как осадок со дна стакана, который сильно встряхнули, и поднялось наверх все, что было внизу . Осмотревшись, что так можно, власть загоняет всех в болото, в котором мы живем . Болото затягивает в свою пропасть , то антинародными реформами, а на своем пути уничтожает медицину, науку, культуру, образование, малый и средний бизнес, банковскую систему, то потрясением социальных основ .

Президент В.Зеленский передумал снижать тарифы и решил преподнести новогодний подарок, повысив их на газ, воду, электроэнергию.

Спасибо, Владимир Александрович, что еще живем! О, стыд! О, ужас наших дней!

Где справедливая Конституция! О, пленительная правда и свобода! Какую жестокую борьбу придется выдержать украинскому народу за тебя! Немало обид и огорчений придется претерпеть, отстаивая тебя!

Пане Зеленський, Слава Україні!

Вітаю вас! Даруйте ви мені!

Якщо такий привіт не до вподоби,

Привчайтеся, ідуть святкові дні.

Дмитро Павличко

Украинский Журналист Павел Ильюша