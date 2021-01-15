Вислів «інвестиційні няні» по праву ввійшов до скарбнички «геніальних» мемів позеленілої влади. Рекламуючи потенціал інвестиційних нянь, очільники держави плекали надію на лавину інвестиційних благ зі сторони світової бізнесспільноти, цдеться у матеріалі у ввиданні Антикор, передає "Багнет".



Вочевидь, за задумом авторів цієї ідеї носії тугих фінансових гаманців мали позитивно збудитися від веселкових перспектив розміщення капіталів у вітчизняних економічних гаванях. Підкріплюючи проголошені декларації діями, Офіс Президента презентував законопроект "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", що нещодавно був схвалений Верховною Радою Україною в другому читанні.



В очікуванні прем’єрного виступу інвестиційних нянь у вітчизняному економічному балагані, вже зараз можемо говорити про утопічність воістину благих намірів владної верхівки. У чому корінь зла? Звісно корумпована правоохоронна система, що жорстко критикується іноземними партнерами України і представниками бізнесу на численних інвестиційних форумах.



Попри всі владні декларації на кшталт вислову чинного Президента про наміри боротися за кожну копійку іноземних інвестицій, ця ж інвестиційна копійка є об’єктом посягання зі сторони стражів порядку та законності.



На тлі сталих корумпованих правоохоронних апетитів видозмінюються лише методи і прийоми експропріації капіталу в іноземних та вітчизняних бізнесменів. З плином часу державний правоохоронний рекет втрачає вигадливість і креативність та набуває ознак відкритого і цинічного пограбування. Складається враження, що останньою сходинкою ментальної та інтелектуальної еволюції вітчизняної корумпованої гідри є рівень Зімбабве з відповідною правовою системою, а точніше її відсутністю.



Не будучи прихильником огульної критики, відзначу, що більшість працівників поліції виконують, дійсно, титанічну працю на соціальному дні нашого суспільства. Саме до таких правоохоронців ми звертаємося, коли виникає потреба у терміновій допомозі, рятуванні людських життів тощо.



Але, як вже зазначалося вище, значна кількість співробітників НПУ розглядає свою діяльність як засіб накопичення матеріальних благ. Особливо катастрофічним видається становище провінційних відділків поліції в силу суб’єктивних та об’єктивних чинників (кадрових, соціальних, економічних, світоглядних проблем). Дії таких шісток в ієрархічній вертикалі Національної поліції викликають ефект скунса для відлякування наївних інвесторів.



Зі свіжих прикладів свавілля провінційних ментів є передноворічні події в с. Софіївська Борщагівка, заручником яких стала компанія зі 100 % іноземним інвестиційним капіталом (ТОВ «Кредитні ініціативи»),. Зазначена компанія спеціалізується на факторингових операціях, зокрема викуповує прострочену кредитну заборгованість у банківських установ та вживає дії щодо її стягнення в примусовому порядку за законодавством України.



Логічно, що боржники без пієтету ставляться до такого виду діяльності, адже доводиться прощатися з іпотечним майном або ж повертати борги, які, як відомо, не хочеться повертати. Проте фінансова система країни, за яку так щиро вболівають ідеологи інвестиційних нянь, без діяльності таких компаній приречена на поступове розкладання.



Дотримуючись визначеного чинним законодавцем алгоритму звернення стягнення на іпотечне майно, ТОВ «Кредитні ініціативи» у 2020 р. набуло право власності на приватний будинок у с. Софіївська Борщагівка. Власник цього житлового приміщення, а згодом і його спадкоємці більше 10 років не сплачували заборгованість за кредитом, який в декілька разів перевищував вартість іпотечного майна. З метою часткової компенсації витрат на утримання неліквідного майна, західний інвестор в особі ТОВ «Кредитні ініціативи» передав його в оренду за договором. Додатковим спонукальним мотивом для передачі майна в оренду стала активність невідомих шахраїв, які розмістили оголошення про продаж цього будинку.



11.12.2020 р. орендар з правовстановлюючими документами на житловий будинок у супроводі співробітників охоронної компанії прибули за місцем його знаходження і викликали наряд поліції. Після прибуття екіпажу ППС володілець приміщення в супроводі охоронців ввійшов до будинку. Але надалі події розвивалися у жанрі вестерну.



Спочатку з’явилися так звані власники будинку (без будь-яких підтверджуючих документів на об’єкт нерухомого майна), які «забули» виконати боргові зобов’язання в кількасот тисяч доларів США. Потім до оселі завітали гості Чайківського відділу поліції, у тому числі і начальника цього відділку Олександр Сак.



Справжніх власників будинку збентежили такі гостини, адже конституційно-правові гарантії недоторканності житла ніхто не відміняв. На прохання володільця будинку надати рішення суду з дозволом на проникнення в житлове приміщення поліцейські не реагували.



Розв’язка настала 12 грудня, коли після чергових відвідин поліціантів з Чайківського відділку поліції до будинку вдерлися орли з КОРДу та здійснили затримання володільця приміщення і співробітників охоронної компанії. Одночасно з цим орендаря пограбували на 50 000 грн. співробітники КОРДу. Мабуть, послуги останніх входять до переліку платних.



Місцевий шериф (Олександр Сак) та його підлеглі скунси не обмежилися порушенням права на недоторканність житла і особи, а вирішили вжити додаткових дій для поліпшення інвестиційного клімату на підконтрольній території. Так, 18 грудня 2021 року дізнавач Здебський та слідчий Козлов Чайківського ВП склали і вручили відзнаки інвестиційним романтикам в кількості 14 осіб за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.356 КК України та кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.162 КК України. Слід зазначити, що у переліку притягнутих до кримінальної відповідальності осіб є АДВОКАТИ, які надавали правову допомогу володільцю та власнику житлового приміщення!!! Щодо останніх законодавець встановлює спеціальні гарантії щодо порядку притягнення до кримінальної відповідальності, але в с. Чайки діють інші правила – неправові.



Натомістьособи, які перебували у будинку за відсутності правових підстав, набули процесуального статусупотерпілих. Більше того, останні навіть заспівали фейсбучну осанну мудрості і рішучості місцевого шерифа Олекснадра Сака та його обласному керівнику – Нєбитову Андрію Анатолійовичу! Останній відомий науковими працями у галузі кримінального права за темою «сексуальна експлуатація» та естетичними вподобаннями до дорогих годинників.



Утримаюсь від коментарів та аналізу складених Чайківськими ганстеро-ментовськими процесуальних документів, зміст яких є невтішним діагнозом інтелектуальної неспроможності цих майстрів пера. Заслуговує на увагу інше – позиція прокурора у кримінальному провадженні. Як, зберігаючи здоровий глузд, представник правоохоронної еліти в особі прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області – Василь Гарвилець міг освятити своїм погодженням процесуальні документи, за змістом яких представників власника та володільця притягують до кримінальної відповідальності за використання своїх законних правомочностей? Чи не затремтіла рука у цього горе-прокурора, коли погоджував підозри особам зі статусом адвоката?



Утім після ознайомлення з декларацією цього прокурора все стало на свої місця: дружина працює в юридичній компанії, яка спеціалізується на захисті інтересів боржників за кредитними зобов’язаннями.



Здавалося б, системне свавілля вітчизняних правоохоронців має сформувати стійкий імунітет до його чергового прояву. Але як зберегти емоційну врівноваженість, коли власника житлового приміщення не лише викидають з оселі, але й перетворюють у злочинця??? Як після таких подій без іронії сприймати відосики про інвестиційних нянь?



Буду відвертим, когнітивний дисонанс вищезазначеної події трішки випарувався після ознайомлення з інформативним ресурсом «Джет -контакт» з тегами абонентів мобільного номеру телефону, який належить Олександру Саку. У переліку 72 тег з позначенням цього керманича Чайківського відділку поліції привернув увагу промовистий запис «Сосед долбо.б».



У цій історії символічним видається синхронне ухвалення ВРУ в другому читанні Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями". Але іноземний інвестор в особі ТОВ «Кредитні ініціативи» замість ніжних обіймів інвестиційних нянь відчув на горлі їжакові рукавиці «соседа долбо.ба» та провідного науковця у сфері сексуальної експлуатації осіб.



Адвокат, к.ю.н. М.В. Павленко