Прошел год с тех пор, как иранские военные сбили в небе над Тегераном украинский пассажирский самолет компании МАУ.

Напомню, в ночь на 8 января после вылета из аэропорта Тегерана потерпел крушение самолет Boeing 737-800 NG украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", следовавший в Киев. На борту находилось 176 пассажиров из семи стран мира. Все они погибли. 11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана признал, что украинский самолет был сбит ракетой "земля-воздух". Лайнер якобы ошибочно был принят за вражеский объект после его резкого поворота в сторону военного центра "Корпуса стражей Исламской революции".

Показательно, что ответственность за сбитие украинского лайнера взял на себя не официальный Тегеран, а военно-политическое формирование "Корпус стражей исламской революции" (КСИР), которое, по сути, является "государством в государстве".

Техническое расследование авиатехники осуществляет сам Иран. К первой годовщине катастрофы официальный Тегеран передал украинскому МИД проект отчета о технических причинах трагедии. Далее Украина может внести свои правки и замечания.

Есть много вопросов по поводу официальной версии о том, что самолет МАУ был сбит через человеческий фактор и что это произошло нечаянно.

Во-первых, почему воздушное пространство не закрыли?

Во-вторых, пассажирский Боинг - вдвое длиннее крылатую ракету и летит в разы медленнее.

Стоит обратить внимание на технические характеристики украинского самолета и крылатой ракеты. Длина самолета Boeing 737 – 39,5 м, размах крыльев-34,3 м, тогда как крылатая ракета имеет длину 6,25 м и диаметр 0,53 м. По оценкам специалистов, спутать самолет с "Томагавком" невозможно.

Гражданский самолет оснащен ретранслятором, который работает на международных частотах и передает информацию о скорости, высоте и типе самолета. Военные имеют коды этого ретранслятору, а ЗРК "Тор -М1" оснащен системой "свой – чужой". Пассажирский самолет имел свой специальный код для его идентификации. Почему ЗРК его не определил?

Если обнаружена воздушная цель не дает опознание "свой – чужой" и по характеристикам полета классифицируется как вражеская, только тогда, по решению командира расчета, принимается решение о его поражении.

Еще одна версия, которая была озвучена. Украинский самолет по ошибке сбил американский беспилотник. Информацию, которую вбрасывали российские СМИ и которую подхватили украинские СМИ, в частности озвучивал эксперт Института будущего Игорь Тышкевич, о том, что самолет был сбит американским беспилотником MQ-1 Predator, не соответствует действительности.

Я убежден, самолет в Иране не мог быть сбит из-за ошибки оператора или сбоя в системе наведения зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1".

Убежден, что Россия попытается использовать этот инцидент для того, чтобы оправдать сбития российскими военными Boeing рейса МН17 над Донбассом в июле 2014 года.

9 января (за три дня до того, как Тегеран официально признал факт сбития Boeing из-за человеческой ошибки) бывший конструктор КБ "Сухой", авиаэксперт Вадим Лукашевич в интервью газете "Правда.ру " заявил, что в трагедии с украинским самолетом виноват т. н. самопроизвольный запуск. То есть Россия уже тогда отрабатывала сценарий "хотели сбить одну цель, а попали в другую". Таким образом, россияне пытаются создать т. н. юридический прецедент накануне рассмотрения дела о катастрофе МН17 над Донбассом. Признание факта сбития через человеческий фактор отменяет глобальную ответственность, государства извиняются и на этом все заканчивается. Россиянам в этом случае крайне важно показать прецедент, мол, не только они сбили пассажирский лайнер, а их сбивают и другие страны, в том числе Иран.

Мы не должны допустить, чтобы эта история забылась раньше, чем она получит свое справедливое решение.Должно произойти объективное установление всех причин этой авиакатастрофы. А виновных привлекли к ответственности.

Автор Дмитрий Снегирев, историк, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", специально для Politeka