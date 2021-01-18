Предоставить право собственникам земли расторгать договоры аренды, гарантировать по высокой цене выкуп земли государственными органами или органами местного самоуправления, прокредитовать собственников земли для потребительских нужд и граждан для покупки земли, реализовать новую политики аграрного развития с участием исключительно украинцев и в интересах украинцев, сформировать эффективного собственника земли исключительно из граждан Украины с недопущением концентрации земли у ограниченного круга лиц – эти и другие немаловажные факторы, как социальные, так и экономические, создают систему новых прогрессивных земельных отношений, предусмотренную проектом закона "О прогрессивных земельных отношениях" (№3208) моим авторством.
То, что власть назвала “земельной реформой”, ничего общего с реформированием не имеет – банальное переформатирование страны под негосударственные монополии и олигархический строй.
Об этом рассказывает председатель Всеукраинского объединения собственников земли Роман Головин.
Такая банальщина по хищению украинской земли не сработает. Предотвращения развития аграрной отрасли и развития экономики страны, угроза национальной и продовольственной безопасности, отсутствие общественной направленности и наличие преобладающего общественного сопротивления – факторы, которые оказывают негативную оценку от самого начала возможного действия таких законов, следствием чего будет неизбежная потребность их отмены и реализации народной земельной реформы.
Рано или поздно встанет вопрос в необходимости реализации настоящей земельной реформы – народной земельной реформы. Мною разработана народная земельная реформа в интересах украинцев, а необходимые для ее реализации положения изложены в проекте закона "О прогрессивных земельных отношениях”
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Реформа-это изменение одной формы на другую. Изменение формы не обязательно несет положительный результат для общества, бывает и наоборот, она несет угрозы и ухудшения состояния (умышленно или из-за отсутствия понимания процесса внедренной изменения и его последствий). Я за ту реформу, которая делает улучшения.
Целью законопроекта "о прогрессивных земельных отношениях" и является получение ожидаемых обществом улучшений: экономических, социальных, общественно-политических.
Задача законопроекта “О прогрессивных земельных отношениях” определены, учитывая необходимость расширенного воспроизводства аграрной отрасли, стремлений собственников земли, граждан Украины, имеющейся экономической ситуации в стране и возможностей, которые могут быть сформированы для воспроизведения аграрной отрасли:
- Реализовать право собственников земли не только распоряжаться ею, но и гарантировать высокую и все более высокую ценность земли.
- Сформировать условия для перехода в кратчайшее время от пользовательской формы земельных отношений (аренда, эмфитевзис) к самостоятельной производственной сельскохозяйственной деятельности на земле. Самостоятельная форма является неоспоримо эффективнее пользовательской.
- Обеспечить условия для возвращения земли ее владельцам из долговременной аренды или эмфитевзиса.
- Обеспечить условия возврата земли, которая была незаконно отчуждена во время действия запрета на ее отчуждение, ее предыдущим владельцам.
- Избежать возможностей создания монополий (концентрации) прав собственности на землю.
- Закон не должен нарушать положения Конституции Украины или подменять Конституцию.
- Закон не должен ставить под угрозу национальную и продовольственную безопасности.
Поэтому в основу положений законопроекта "О прогрессивных земельных отношениях” положено следующее:
- Приобретателями права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут быть исключительно физические лица с единым гражданством государства Украина (гражданин Украины имеет право быть приобретателем только одного земельного участка сельскохозяйственного назначения) и органы государственной власти и органы местного самоуправления;
- Предоставление крестьянам-собственникам земли права расторгать договоры пользования (аренда, эмфитевзис) принадлежащих им земельных участков на основании простого требования о досрочном расторжении договора. Этим обеспечивается возможность быстрого перехода к самостоятельным формам сельскохозяйственной деятельности на земле и внедрения рыночных механизмов в земельные отношения;
- Финансовое обеспечение собственников земли для возврата полученных авансовых платежей, которое может быть необходимым при досрочном расторжении договоров пользования земельным участком сельскохозяйственного назначения;
- Обязателен выкуп земельного участка органами местного самоуправления или органами государственной власти по цене, соответствующей пятикратному размеру нормативно-денежной оценки (примерно 5 тыс. долларов за 1 гектар для чернозема). Это не только определяет минимальную цену покупки земли, но и гарантирует ее;
- Формирование государственной поддержки объединения собственников земли в общества собственников земли, которые создаются для самостоятельной производственной сельскохозяйственной деятельности на Земле через участие в обществах собственников земли независимо от возраста и физических возможностей собственников земли. Фактически это формирование новой аграрной политики, направленной на расширенное воспроизводство аграрной отрасли;
- Кредитование в необходимом объеме товарищества собственников земли на условиях до 3% годовых. Это создание благоприятных условий для перехода к самостоятельной форме земельных отношений через участие в обществах собственников земли независимо от возраста и физических возможностей собственников земли;
- Помощь в возвращении незаконно отчужденных земельных участков их владельцам (во время действия запрета на отчуждение земли). Это организованное государством выявление сделок незаконного отчуждения земли и возвращения земли ее предыдущим владельцам или наследникам или передача в коммунальную или государственную собственность;
- Кредитование собственников земли в режиме потребительского кредитования за счет прямого государственного кредитования в трехкратном размере нормативно-денежной оценки (примерно 3 тыс. долларов за 1 гектар для чернозема) для удовлетворения насущных потребительских нужд на условиях до 5% годовых. Такое кредитование демотивирует владельца земли ее продавать;
- Кредитование граждан Украины за счет прямого государственного кредитования для покупки земельных участков сельскохозяйственного назначения в в сумме пятикратного размера нормативно-денежной оценки (примерно 5 тыс. долларов за 1 гектар) на условиях до 5% годовых. Это необходимо для формирования эффективного обмена земли, формирования эффективного собственника земли и одной из форм гарантирования минимальной цены на землю.
Именно такое видение реформирования земельных отношений обеспечит расширенное воспроизводство аграрной отрасли, создав также базис восстановления животноводства, переработки и других направлений аграрного производства.
Критиковать желания и действия по поводу стремления открыть так называемый рынок земли в Украине можно бесконечно. Мы отошли от понятия рынка земли – его не может существовать, это набор слов. Мы не должны перетягивать чьи – то модели так называемых рынков земли, потому что мы-это мы. Я не знаю, где в мире существует страна с успешным так называемым рынком земли. И перед тем, как мне кто-то назовет такую страну, он должен хорошо подумать, уверен ли он в том, что это страна с прогрессивными земельными отношениями.
Именно земельные отношения, а не рынок земли, и только свое видение формирования земельных отношений с откликом на потребности общества, граждан Украины и государства Украина и ее экономического воспроизводства и развития нам необходимы. И нельзя исключать, что именно так сложившиеся земельные отношения будут прогрессивны не только для Украины, но станут примером и для других стран.
ВСЕУКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЛИ - общественная организация которая создана и действует в интересах собственников земли. Продвижением закона "о прогрессивных земельных отношениях" занимается ВСЕУКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЛИ. МЫ Едины, КТО:
✅ ЗА ПРАВО РАСТОРГАТЬ ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ ЗЕМЛИ❗
✅ ЗА ПРАВО СВОБОДНОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЛЕЙ❗
✅ ЗА НЕПЕРЕПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ❗
✅ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ НА СОБСТВЕННОЙ ЗЕМЛЕ❗
✅ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ЗЕМЛИ У ЕЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В 2-4 РАЗА❗
✅ ЗА ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЛИ❗
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