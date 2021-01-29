8 февраля Госэкоинспекция осуществит проверку АО «Южный горно-обогатительный комбинат» в Кривом Роге

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный во время приема граждан в офисе ДЭИ в Кривом Роге - говорится на сайте природоохранного органа, информирует Знай.

"Подчеркнул, что Госэкоинспекцией утвержден план проверок на 2021 год. В частности, уже 8 февраля наши инспекторы выходят на контроль соблюдения природоохранного законодательства на Южном ГОКе», - отметил Андрей Малеваный.

По словам чиновника, проверкам крупных промышленных предприятий в офисе ДЭИ в Кривом Роге будет уделяться особое внимание.

"Улучшение экологической ситуации в промышленных регионах-это основная цель офиса ДЭИ в Кривом Роге. Наша задача-стимулировать промышленность к экологической модернизации", - подчеркнул Андрей Малеванный.

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