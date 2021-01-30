За прошедший десяток лет фразу «Реформировать таможню», «Продолжить реформу таможни» слышал сотни раз.

Об этом в своем Фейсбук пишет Анатолий Макаренко. Приводим слова автора без изменений.

Она звучит постоянно как от высшего руководства государства, так и от многочисленных случайных экспертов-любителей. Одни предлагают превратить отечественную таможню в сервисный МакДональдз, другие отдать в управление иностранной компании.

И все это подается обществу под симпатичным соусом «требование МВФ», «наши зарубежные партнеры рекомендуют», «передовой мировой опыт убеждает» и тд.

Но, после каждого такого шага непрерывных «реформ» таможня все больше и больше превращается не в светлый офис и мощную государственную институцию, а в руины. Организационные и инфраструктурные.

Не смотря на кризис мирового порядка, аннексию, войну, другие геополитические вызовы, мы упорно и настойчиво уничтожаем один из элементов суверенитета государства - ее таможенную службу.

Те же наши зарубежные партнеры, которые по версии отечественных «реформаторов» «настоятельно рекомендуют», наоборот, усиливают защиту своих границ, свою экономическую безопасность, укрепляют свои таможенные и пограничные службы.

После трагических событий 11-го сентября 2001-го года Соединенные Штаты создали сверхмощную Таможенно-Пограничную Службу с исключительными полномочиями за контролем над границами и завнішньоекономічними торговыми операциями.

После присоединения к Евросоюзу и фактической ликвидации границы на Западе наш сосед Польша не сократила персонал таможенной администрации ни на одного сотрудника. Напротив, сохранив профессиональный кадровый состав, его наделили дополнительными функциями контроля за подакцизным товаром внутри страны.

Мы же за последние десять лет сократили количество работников Таможенной Службы на 45 процентов, нивелировали ее статус, уничтожили инфраструктуру и репутацию.

И поэтому, когда я в очередной раз слышу от руководства государства фразу «продолжить реформы на таможне», которая не закреплена ни одним конкретным шагом хотя бы восстановления ее нормальной деятельности, повторяю за известным классиком «не верю».

А ниже фото сотрудников американского таможенного Макдональдза-U.S. Customs and Border Protection.

Это для тех власть имущих, кто не читает тексты, а больше воспринимает картинки.