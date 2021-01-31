Инфляция гривны дает толчок экспорту и экономике - так делают сейчас почти все развитые страны

Об этом политический эксперт Михаил Чаплыга пишет на своей странице в "Фейсбук". Далее приводим слова автора без комментариев.

Но инфляция гривны разрушает всемирное финансовое казино в Украине имени Маркаровой, Порошенко и Зеленского.

Значит нам ЗАПРЕЩАЮТ это делать, пугая тем, что казино остановится и новых вливаний не будет. Нет вливаний - нет денег. Нет денег - нет экономики. Круг замкнулся.

Разорвать его может исключительно ставка на народ, но это означает войну за независимость... теперь уже против англо-саксов, а Россия и Османия конечно же не упустят своего.