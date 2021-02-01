В новом блоге на канале «Политика наизнанку» об очередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Недавно прошла очередная встреча Трехсторонней контактной группы на фоне заявлений главаря боевиков «ДНР» Пушилина о возможности проведения референдума на Донбассе по вопросу присоединения к России. Стоит заметить, что характер последних переговоров свидетельствует о том, что Российская Федерация усиливает давление на дипломатическом фронте.

В информационном пространстве «республик» активно проталкивается новая идеологическая концепция развития под названием «Русский Донбасс». Это информационная подготовка к интеграции квазиобразований в РФ.

Несколько дней назад в переговорный процесс были введены т. н. «наблюдатели» от ОРДЛО. В то же время, самый главный момент заключается в том, что 21 января в онлайн-заседании неожиданно принял участие замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, который ранее ни разу открыто в переговорах не выступал.

Но что делает украинская сторона? Гармаш делает откровенно провокационное заявление. В своем Facebook он назвал произошедшее провокацией Кремля с намерением сорвать переговорный процесс и раскритиковал ОБСЕ за бездействие.

Но кто он? Представитель СБУ? Почему он комментирует действия украинской стороны в ТКГ? А что с «единым голосом» украинской делегации в работе ТКГ Арестовичем? Зачем нашей делегации два спикера?

Гармаш обвиняет ОБСЕ в пособничестве ОРДЛО. В то время, как ОБСЕ делает заявления об обратном и аргументирует появление т. н. «представителей» оккупационных администраций, ссылаясь на заявления Владимира Горбулина, который заявил о том, что не стоит обсуждать статус переговорщиков. То есть, в Украине сейчас просто отражают ситуацию, отсылают ее к первоисточникам собственных подобных инициатив.

Более того, ОБСЕ стоит на позициях сохранения суверенитета и государственной целостности Украины. Зачем же тогда представители украинской делегации обвиняют ОБСЕ, тем самым понижая ее субъектность?

Это свидетельствует о том, что в украинской делегации отсутствует единый центр принятия решений. То есть, каждый может комментировать что угодно, несмотря на принятое решение Высшего политического руководства.

Почему Гармаш играет в свою игру и фактически торпедирует ОБСЕ? Почему молчит Арестович. Что думает Кравчук?

Вопросов больше чем ответов.

Автор: Дмитрий Снегирев, историк, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело", специально для Politeka.net