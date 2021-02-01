Более тесное сотрудничество Украины с Евросоюзом и НАТО оказалось под угрозой из-за коррупции и непрофессионализма

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал Валентин Наливайченко. Далее приводим его слова без изменений.

Власть в очередной раз декларирует желание большего сотрудничества и с Евросоюзом, и с НАТО.

Президент Зеленский даже президента США о НАТО спросил. Правда, через американский кабельный канал HBO...

А ведь одними вопросами в интервью к ЕС и НАТО ближе не станешь...

Что же на самом деле тормозит интеграцию Украины в евроструктуры?

Кто мешает власти быть равноправным партнером со странами ЕС?

Коррупция, непрофессионализм, нажива и ложь! Они являются препятствиями, они - те гири, которые держат всю нашу страну на обочине бедности и несправедливости!

Поэтому власть должна начать с себя. Перестать быть проблемой. Начать работать и решать проблемы.

Не обманывайте ни народ, ни международных партнеров об эффективных реформах.

Как минимум - начните с себя: откажитесь наконец (!) от льгот, спецбольниц, спецавтомобилей, охраны, шикарных кабинетов и резиденций за бюджетные средства!

Верните больницы людям, живите скромнее и думайте о государстве, а не о своих благах. Тогда и будем ближе к Европе!

Во время эфира на телеканале Ukraine 24 рассказал людям, сколько обходится государству мое содержание как парламентария, и призвал власть жить скромнее.

Напомним, в Украину войдут войска НАТО, Рада приняла окончательное решение: "В 2021 года начнутся ...".

Как сообщала Politeka, Байден предоставит Украине мощный козырь против РФ, приближенным к Путину советуют готовиться.

Также Politeka писала, что в МИД нашли лазейку, как Украине скорее вступать в НАТО.