Более тесное сотрудничество Украины с Евросоюзом и НАТО оказалось под угрозой из-за коррупции и непрофессионализма
Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал Валентин Наливайченко. Далее приводим его слова без изменений.
Власть в очередной раз декларирует желание большего сотрудничества и с Евросоюзом, и с НАТО.
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А ведь одними вопросами в интервью к ЕС и НАТО ближе не станешь...
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Что же на самом деле тормозит интеграцию Украины в евроструктуры?
Кто мешает власти быть равноправным партнером со странами ЕС?
Коррупция, непрофессионализм, нажива и ложь! Они являются препятствиями, они - те гири, которые держат всю нашу страну на обочине бедности и несправедливости!
Поэтому власть должна начать с себя. Перестать быть проблемой. Начать работать и решать проблемы.
Не обманывайте ни народ, ни международных партнеров об эффективных реформах.
Как минимум - начните с себя: откажитесь наконец (!) от льгот, спецбольниц, спецавтомобилей, охраны, шикарных кабинетов и резиденций за бюджетные средства!
Верните больницы людям, живите скромнее и думайте о государстве, а не о своих благах. Тогда и будем ближе к Европе!
Во время эфира на телеканале Ukraine 24 рассказал людям, сколько обходится государству мое содержание как парламентария, и призвал власть жить скромнее.
Напомним, в Украину войдут войска НАТО, Рада приняла окончательное решение: "В 2021 года начнутся ...".
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