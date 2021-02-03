І щось в мені таке болить,
Що це і є, напевно, Україна.
Л.Костенко
Человек с первой минуты рождения и до минуты последней движется на скорости, которую называем судьбой. Движется с пятью спутниками, с правдой и ложью, верою, надеждой и сомнениями.
Плохо, когда люди обманываются насчет того, что они делают и что от этого получается.
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Страна прошла путь двух майданов. Народ Украины объединила и закалила единая цель – это свобода, европейский выбор, высокие социальные стандарты, мир, независимость, справедливость, любовь к Украине, тревога за ее судьбу и демократический путь развития.
Однако не все так произошло, как мечталось, гадалось и ожидалось. Слова «правда» и «ложь» стали главными в нашем лексиконе, они выдвинулись на первые роли и оказались лозунгами и только потому, что нынешняя власть, в основном, врет, почитая всех нулями, а единицами себя.
Президент В.Зеленский много давал обещаний, идя на выборы. Ну, где все это? Жаль, что это обещание осталось на словах. Цезарь пришел, увидел и проиграл. Смешно, не правда ли? Почему впереди В.Зеленского – все красный свет?
На этом можно было бы поставить точку, если бы не было войны с агрессором, а противодействовать ему можно только силой и единством общества.
А что мы видим? На протяжении двух лет власть в основном занималась разбазариванием бюджета. Но любой недуг имеет свои истоки. Давайте перелистаем хронологию и историю действий власти и остановимся на некоторых ее страницах.
Во-первых, провалены все реформы, которые они приняли.
Во-вторых, там, где правят олигархи или группа лиц, обладающая абсолютной монополией на власть там нет демократии.
В-третьих, парламентское большинство президент В.Зеленский, приняли ряд неконституционных законов по продаже земли, уничтожение украинской банковской системы, уничтожается наука, образование, социальная сфера, малый и средний бизнес, медицина.
В-четвертых, расцвела буйным светом коррупция, которая стала инструментом управления потому, что этим «зеленым ядом» пропитаны все институты власти, в том числе силовые структуры, суды, прокуратура, налоговая и таможенная службы, железная дорога, укроборонпром и др.
Этот громадный отряд коррупционной передовой стал основным ядром криминального государства. Разбить эту группировку будет очень трудно. Будущей власти придется вводить жесткие меры для наведения порядка.
Как сказал поэт: «Путь низких истин нам дороже, чем возвышающийся обман».
Вот об этих низких истинах, этой правде власть должна сама думать и решать в своем доме проблемы тарифов, пенсионеров, молодежи, науки, образования, бизнеса, медицины, а не слушать команд издалека. Иначе государство превратиться в колонию, а колонии управляются другими государствами, другими иностранными политиками. Это факт и по-другому не бывает.
Вас надто любили люди,
А Ви їх так ошукали, вони
Не зможуть простить.
Л.Костенко
Украинский Журналист Павел Ильюша