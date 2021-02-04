В Украине практически никто не заметил завершение всемирного экономического форума в Давосе-2021
Об этом на своей странице в Facebook рассказал экономист Алексей Кущ. Далее приводим его слова без изменений.
Один из "главных" итогов форума для нас. В этот раз, общение участников происходило на удаленке, с помощью онлайн-сервисов.
Без привычного общения в кулуарах.
Так вот, от Украины, точнее от лица власти, на форуме почти никого не было.
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Разве что представители большого бизнеса, для которых форум является лишь элементом международного маркетинга.
Сравните это с прошлогодним десантом наших депутатов. Пафосными выступлениями президента об "инвестнянях"
Одно дело поехать в Давос "на халяву", за счет грантов и фондов, "потусить", пошопиться, зачекиниться, заселфиться. Прильнуть к стопам сильных мира сего.
Другое дело выступить с интересным для мира докладом по скайпу или зуму, сидя в Киеве. Дурных нема.... Умных, кстати, тоже...