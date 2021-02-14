Анатолій Матіос викрив брехню депутата Ярослава Юрчишина Далі наводимо текст, який він опублікував на своїй сторінці в Фейсбук без коментарів та змін:

Цей вічний "поєдатель собствєнних козявок", соросячий/голосячий нардеп Юрчишин цього разу у ВР не збрехав...але забув сказати, хто того мінздоха Клименка вивів на чисту воду! Не Вакарчук, що двічі не здався без бою або не усунутий/повержений матросом жєлєзняком Притула, а Головна Військова Прокуратура України!

Заодно Юрчишин геть забув сказати, ким (вже потім при Зе) було знищена ГВП - соросистим і на 100% ЗЕленим Рябошапкою разом із його Бог-куратором і Чум-заступником Один досі шикує по брюселях, інший вдарився у багатозначні постіки у ФБ, третій тішиться вкраденою у реальних військових новою генеральською пенсією... Хто заносив їм «цифру" за знищення справи та обілєчіваніє від Клименка точно відомо але нічого у них не вдалося!

Не вдалося!) І не вдасться! ГВП не дозволить.

А наразі скоро голосня буде у дьосна цілуватися з тєлєгами мінздоха - бо бабло єднає! Але яке їхало - таке і здибало!