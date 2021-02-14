Политолог и журналист Юрий Романенко раскрыл тему "кумовства" и дерибана бюджета, пишет Хвиля

Пришел вечер, и самое время продолжить нашу кампанию #SaveATR. На этот раз мы рассмотрим грустную и поучительную историю любви к бюджетным деньгам с помощью родственников и друзей. Усаживайтесь поудобнее и не забывайте посмотреть скрины и кликнуть на ссылки в комментах.

После того, как Муждабаев с Ислямовым поняли, что с ними никто церемониться не будет, они начали через разных людей запускать вбросы, мол, кто не без греха, не надо их дожимать. Нет, ребята. Не в этом случае. Дело ж не только в бюджетных деньгах. Дело в тотальной лжи, которой вы пытаетесь замазать всех вокруг. Особенно тех, кто искренне переживает о судьбе крымских татар. И будете продолжать это делать дальше. Поэтому нет. Вы так долго и бесцеремонно навешивали ярлыки на всех подряд, определяя кто «патриот», а кто «путинская консерва», что самое время показать вашу нравственную пустоту и цинизм, который вы камуфлировали патриотической болтовней. И за вас взялись именно по этой причине - ваша деятельность направлена на подрыв веры в Украину. Она подрывает веру в наш украинский проект. Она подрывает доверие между украинцами и крымскими татарами, как граждан одного государства. Поэтому вы враги Украины. Вы враги крымскотатарского народа. Опасные, циничные и абсолютно беспринципные враги, которые консервируют Русский мир в Украине, не позволяя ей превратиться в нормальное развитое государство.

При этом я прекрасно понимаю, что многим не нравлюсь, что пытаются использовать эти два «твикса» русского мира. Но я ведь не предлагаю верить мне на слово. Проверьте факты. Просто проверьте факты и сделайте выводы. Вот вам самое простое.

В 2016-2018 гг. Ислямов получил на свою частную компания «Атлант-СВ» 124,3 млн грн. прямой государственной поддержки. Аудит Счетной палаты зафиксировал, что 68,8 млн. грн. из этих денег ($2,5 млн.) были перечислены ООО «К’артбаба Продакшн». Это можно проверить через любой сервис, который отслеживает проводки бюджетных денег.

Никакой отчетности, что было закуплено у этой ООО и по какой цене, нет. Ислямов её просто не показал аудиторам. Любой другой бы только за это уже не вылазил бы с допросов.

Теперь посмотрите в любом реестре - до 22.08.2018 г. владельцем и директором ООО «К’артбаба Продакшн» так же был Ленур Ислямов. Т.е., он бесконтрольно перегонял бюджетные деньги сам себе. Сначала Ислямов платил за контент разным компаниям, а с 2018 г. начал тупо всё сливать на одну свою.

Потом у ООО «К’артбаба Продакшн» фиктивно сменился владелец и директор. Вот вам факты, почему фиктивно.

Во-первых, вбейте коды ЕДРПОУ в любой инструмент мониторинга бюджетных денег и убедитесь – после «смены» бенефициара взаимоотношения компании «Атлант-СВ» и «К’артбаба Продакшн» не изменились. Прилагаю образцы проводок за 2019 и 2020 годы.

В 2019 г. канал ATR (ООО «Атлант-СВ») получил из бюджета 35 млн. грн. Из них 34,5 млн грн. Ислямов перегнал ООО «К’артбаба Продакшн». Т.е., 99% государственной помощи каналу ATR Ислямов слил на другую частную компанию. В конце года Госказначейство отказалось дальше проводить деньги, потому что они всё это видят и к ним на тот момент уже пришёл аудит Счетной палаты.

В 2020 г. Ислямов через скандал вынудил Зеленского публично пообещать деньги, ему снова перечислили из бюджета 50 млн. грн. И что мы видим?

Из 50 млн. прямой государственной помощи Ислямов 40,5 млн. снова перегоняет ООО «К’артбаба Продакшн».

А теперь, во-вторых. Я призывают всех штатных антикоррупционеров, всех борцов за журналистские стандарты и прозрачность медиа задать Ислямову два простых вопроса.

Правда ли, что Абиева Алиме Юнусовна, которая числится владельцем ООО «К’артбаба Продакшн», это ваша невестка?

Правда ли, что Сейтрасулова Севиля Ридвановна, которая числится директором ООО «К’артбаба Продакшн», это ваша секретарша? Которая сидит у вас в приёмной, встречает гостей, делает им кофе. А в качестве хобби управляет компанией с многомиллионным оборотом. Именно эту девушку Ислямов подставляет (когда она «стала директором», ей не было и 25 лет).

Итого, за 5 лет Ислямов перечислил сам себе только за контент (были и другие траты) 144 млн грн. прямой государственной помощи. Это почти $5,5 млн., если брать средний курс за эти годы.

Ребята из Детектор.Медиа, Института массовой информации и т.д. Где вы? Разве это не ваш профиль? Ауууууууу. Прокуратура, СБУ, МВД. Ауууууу

Сейчас Ислямов кричит, что канал некоммерческий и поэтому нуждается в поддержке. Хотя год назад в интервью тому же Детектор.Медиа он говорил, что хочет в Т2 и не против развивать ATR как коммерческое телевидение.

Сейчас Ислямов кричит, что в прошлом году Бородянский якобы предлагал ему организовать фейковый конкурс между своими структурами. А он якобы с негодованием это отверг, потому что против махинаций. Но мы видим, что конкурс Ислямову действительно не нужен. Зачем ему конкурс, если он и так тупо сливает деньги на свою структуру? Кто мне скажет, что это европейские нормы к которым апеллирует с пеной рта Муждабаев. В любой стране ЕС эту парочку запаковали бы минимум четыре года назад. Любой другой точно бы сидел.

Почему до сих пор не сидят Ислямов с Муждабаевым? Почему они так открыто плюют на законы? Дело не только в жадности. Просто они уверены, что им ничего не будет. Почему? Потому что они крымские татары и прикрываются своим народом, который в беде. Только поэтому.

Они знают, что как только кто-то посягнёт на их бюджетную кормушку, они начнут кричать о дискриминации крымских татар. В прошлом году именно так и было. Именно так происходит и сейчас.

Понимаете, какие это мерзавцы? Они просто монетизируют горе, в котором оказался крымскотатарский народ. Всю эту информацию мне передали сами крымские татары, в том числе – работавшие и работающие сейчас на ATR, и месяцами не получавшие зарплату. У них просто нет возможности это донести, Ислямов их просто раздавит.

Я прошу показать этот текст всем, кто сочувствует ATR. В том числе – Владимиру Гройсману, который вписался за Ислямова. Посмотрите, кого вы защищаете. Проверьте факты. Вас тупо обманывают и втягивают в скандал.

Вдумайтесь. Ислямов не только превратил ATR в прокладку – он ещё пытается через международное давление обязать (!) Украину финансировать эту прокладку. В четверг вышла резолюция Европарламента, где евродепутаты настаивают, подчеркиваю, НАСТАИВАЮТ, чтобы Украина продолжала давать деньги Ислямову. Понимаете? В нормальной стране НИКТО НЕ ПОДАЛ БЫ РУКИ ТАКИМ ЛЮДЯМ. ЭТО Я ГОВОРЮ ТЕМ ЭКСПЕРТАМ, ОБЩЕСТВЕННИКАМ , ПОЛИТИКАМ, которые бегут на эфиры Муждабаева на АТR. Вы понимаете, что вы становитесь соучастниками потрошения бюджета Украины?

Больше деталей на эту тему в моей последней статье, брошу ссылку в комментах. Я также подготовлю материал для международных партнеров, которые сейчас финансируют ATR, для евродепутатов, для всех тех, кого Ислямов с Муждабаевым обманули. Мы сделаем все, чтобы в посольствах на вас смотрели как подобает. И помогут нам в этом сами крымские татары.

В следующий раз я покажу, почему Айдер Муждабаев призывал расстреливать тех, кто голосовал за Зеленского, а потом резко затих. Вы будете удивлены в цифрами.



P.S.: Не забудьте сделать репост с подводкой и комментарий. «Патриотов» должна оценить вся Украина.

Юрий Романенко, украинский политолог и журналист