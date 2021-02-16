Терористи ОРДЛО стягують техніку безпосередньо до лінії розмежування і готують військові провокації для того, аби звинуватити Україну в невиконанні зобов’язань за Мінськими домовленостями.

Напередодні чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ), в ОРЛО відбувається передислокація підрозділів 2-го Армійського корпусу (АК) безпосередньо до лінії розмежування поблизу населених пунктів Щастя і Станиця Луганська.

14 лютого на базу накопичення передових підрозділів 2-го АК, розташованій на території колишнього піонерського табору на березі річки Сіверський Донець, прибули три військових «Урали». Вони доставили у цей район, що примикає до міста Щастя, підрозділи спецпризначення 2-го Армійського корпусу. Також окупанти накопичують живу силу і бронетехніку поблизу селища Миколаївка Станично-Луганського району. У тимчасово окупованому Луганську зафіксоване накопичення важкої бронетехніки і живої сили на території заводу «Маршал», а також в одній з будівель на вулиці Кулика – там розташована комунальна установа і цей район міста виходить безпосередньо до Станиці Луганської.

Водночас, терористи звинуватили Збройні сили у накопиченні важкої техніки і живої сили біля Станиці Луганської з українського боку. Подібні звинувачення лунають на тлі проведення в «ЛНР» командно-штабних навчань поблизу селища Бугаївка, а також селищ Мирне і Круглик. Зазначу, що після оприлюднення цієї інформації у ЗМІ, терористи вимушені були підтвердити факт проведення таких навчань, а також той факт, що в них брала участь важка бронетехніка, танки і ствольна артилерія калібром понад 120 мм.

З огляду на ці факти, переконаний, що підрозділи 2-го АК готують збройні провокації і спецоперації безпосередньо на лінії розмежування в районі Щастя і Станиці Луганської. Таким чином вони хочуть звинуватити Збройні сили України у військовій ескалації та звинуватити українську сторону в небажанні виконувати узяті на себе зобов’язання в контексті імплементації Мінських домовленостей.

В політичному аспекті усе це відбувається на тлі заяв президента РФ Владіміра Путіна про те, що Росія ніколи не покине Донбас. Це підтверджує існування спецкоманди російських кураторів, які займаються організацією провокацій для ескалації військової напруги. Найближчим часом в «ЛНР» і «ДНР» будуть відпрацьовуватися саме такі сценарії. Якщо в «ДНР» такою провокацією став замах на терориста Сергія Попова, то в «ЛНР», скоріш за все, усе перейде в «гарячу» фазу протистояння безпосередньо на лінії розмежування.

Нагадаю, що впродовж останніх тижнів, на Донбасі спостерігається ескалація бойових дій і активізація провокацій російсько-терористичних військ.

Так, 7 лютого снайпер терористів поранив українського солдата неподалік селища Новомихайлівка біля тимчасово окупованого Донецька.

11 лютого поблизу селища Зайцеве Донецької області від кулі ворожого снайпера загинув військовий з Полтавщини Олександр Глушко.

14 лютого поблизу Новолуганського загинули троє військовослужбовців ЗСУ. Вони підірвалися на вибуховому пристрої, висуваючись на позицію. Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження у зв’язку з цим інцидентом.

Зазначу, що ці події свідчать про реалізацію Кремлем масштабної військової провокації, аби звинуватити Україну в зриві переговорного процесу ТКГ. Крім того, на мою думку, російсько-терористичні війська розробляють план окупації всієї території Луганської і Донецької областей.

Автор: Дмитро Снєгирьов, історик, співголова громадської ініціативи "Права справа", спеціально для Politeka.net