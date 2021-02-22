Заявление Президента Зеленского о возможности расширения переговорной площадки. Речь идет о нормандском формате. Надо отдать должное и предшественникам, что эта идея - она не новая. Ее лоббировали еще во времена Порошенко. Пытаясь сдвинуть с мертвой точки сам переговорный процесс и, соответственно, каким-то дипломатическим путем надавить на Российскую Федерацию. Какие это имело последствия? Да никаких.

Стоит вспомнить заявление российской стороны во времена Порошенко, в частности - Алексея Чеснакова, которого считают человеком Владислава Суркова.

Он заявил о том, что любое расширение Нормандского формата вообще не имеет никакого смысла, потому что Российская Федерация не даст согласие. То есть, мы можем выступать со своими «хотелками», о том, что мы хотим видеть Соединенные Штаты среди переговорщиков. Но дело в том, что вопрос о расширении формата переговорщиков принимается коллегиально.

Понимая неосуществленность подобного сценария по расширению нормандского формата, в украинской делегации в Минской ТКГ рассказали свое видение роли США в переговорном процессе при новой администрации президента Джо Байдена.

Так, спикер украинской делегации Алексей Арестович в эфире канала «Украина 24» комментируя инициативу Президента Украины Владимира Зеленского заявил, что такое развитие событий возможно из-за возвращения должности специального представителя США по Донбассу. Советник украинской делегации на Минских переговорах уверен, что с помощью США к переговорам по Донбассу эти переговоры станут значительно результативнее.

Комментируя возможность более активного вовлечения США в урегулировании конфликта на Донбассе, посол Франции в Украине Этьен де Понсен напомнил, что в прошлом происходил обмен мнениями между участниками Нормандского формата и специальным представителем Госдепа США по Украине.

Более того, французская сторона не считает, что дискуссия по изменению формата переговоров полностью лишена смысла, но проблема в том, насколько Россия воспримет смену формата и захочет ли она модифицировать то, что сейчас существует.

"В данный момент такого спецпредставителя от США нет, но как только он появится, мы в Париже и Берлине будем рады рассмотреть такие дополнительные пути урегулирования. Но наша задача-все же найти решение ситуации, которая является чисто политической со всех сторон. Решение этой политической ситуации зависит в первую очередь от Москвы, от России», - резюмировал де Понсен.

В свою очередь, по информации агентства Bloomberg, Соединенные Штаты могут в ближайшее время воздержаться от санкций против немецких компаний, причастных к строительству «Северного потока-2» по дну Балтийского моря из России в Германию. Сообщается, что Белый дом не желает конфликта с Германией по этому поводу. Ранее администрация экс-президента США Дональда Трампа собиралась ввести санкции против тех немецких компаний. Например, планировалось ввести санкции против исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, давнего знакомого президента России Владимира Путина.

Автор: Дмитрий Снегирев, историк, сопредседатель общественной инициативы "Права Справа", специально для Politeka.net