Украину вряд ли можно занести в список государств, где откровенно дискриминируются права и возможности женщин. В украинском законодательстве не так много норм, которые ограничивают права людей по признаку пола. Но, тем не менее, утверждать, что в Украине нет проблемы неравенства между мужчинами и женщинами не приходится. В 21 веке Украина остается государством, где существуют проблемы гендерного равенства как в повседневной жизни, так и в политике.

Бытовое гендерное неравенство

Есть по меньшей мере несколько признаков, по которым можно сказать, что в Украине не решены проблемы дискриминации женщин.

Во-первых, по данным Министерства внутренних дел, 90% случаев домашнего насилия в Украине приходится на женщин. При этом ежегодно правоохранители фиксируют более 100 тысяч случаев домашнего насилия. К тому же, официальная статистика далека от реальной, поскольку не каждый раз женщины обращаются за помощью к правоохранителям.

Во-вторых, женщины в Украине до сих пор зарабатывают меньше, чем мужчины. По данным Государственной статистики разрыв между зарплатами мужчин и женщин составляет почти 30%.

Также в Украине сохраняются так называемые неженские профессии. Например, в ВСУ существуют должности с «ограниченным доступом», на которые не могут попасть женщины. А еще украинские женщины не могут работать под землей и в шахтах, поскольку до сих пор не дератифицирована Конвенция Международной организации труда.

Кроме приведенных примеров дискриминации женщин, большинство украинцев до сегодняшнего дня остаются заложниками гендерных стереотипов, что негативно отражается на равноправных отношениях между представителями разного пола. Так, согласно результатами социологического исследования Центра Разумкова, проведенного в марте 2020 года, 83% граждан Украины считают, что важнейшая задача женщины – заботиться о доме и семье. 75% респондентов убеждены, что главная задача мужчин – заработок денег, а 78% - что женщины чаще мужчин руководствуются эмоциями во время принятия решений.

Женщины в украинской политике

Как и в других сферах деятельности, с представительством женщин в украинской политике также не все хорошо. Правда, ситуация начала улучшаться после узаконивания в Украине норм о квотах для женщин в партийных списках. В результате, если в Верховной Раде Украины 8-го созыва женщин было лишь 12%, то в действующей ВРУ их более 20%.

Накануне местных выборов-2020 в Украине парламентарии приняли новое законодательство об обязательных гендерных квотах. Согласно им, каждая пятерка партийного избирательного списка должна состоять на 40% из представителей одной статьи. При нарушении квотного принципа избирательные комиссии обязаны отказывать в регистрации партийных списков.

Внедрение соответствующих гендерных квот дали результаты. На выборах, которые прошли 25 октября прошлого года, депутатами местных органов власти были избраны 36% женщин. В областных советах 27% депутатами стали женщины, а в районных – 34%.

С увеличением женского представительства в политике все чаще в Украине женщины занимают лидерские позиции в партиях и организациях. Из пяти партий ВРУ 9-го созыва в двух председательствуют женщины: Юлия Тимошенко возглавляет ВО "Батькивщина", а Кира Рудик - «Голос». За пределами парламента в украинской политике женщины также все чаще лидируют. Например, руководителем Общественной сети "Опора" уже не первый год есть Ольга Айвазовская.

Значительно хуже ситуация с гендерным равенством в Кабинете Министров Украины. В правительстве Дениса Шмыгаля из 23-х министров только трое - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и министр социальной политики Марина Лазебная - представляют женский пол. Это около 13%, что значительно ниже, чем число женщин в депутатском корпусе в местных органах власти.

Украинцы хотят видеть женщин в политике

Социологические опросы дают оптимистичные прогнозы относительно перспектив украинских женщин реализоваться в политике. Во всяком случае, этого хотят избиратели.

Вышеупомянутый Центр Разумкова исследовал, что 82% граждан Украины положительно относятся к тому, что женщины идут в политику. При этом 39% убеждены, что женщин мало в украинской политике.

То же социсследование показало, что почти половина украинцев хотят, чтобы в Кабинете Министров, Верховной Раде и местных органах власти было больше женщин. А 54% граждан убеждены, что в Украине недостаточно партий, которые бы представляли интересы женщин.

Тренд на увеличение количества женщин в органах власти, поддерживаемый избирателями, однозначно приведет к положительным результатам в будущем. Чем больше женщин будет в органах центральной и местной власти, тем меньше проявлений дискриминации и гендерного неравенства будет наблюдаться в повседневной жизни украинок.

Одарченко Екатерина, политтехнолог, президент Institute for democracy and development "PolitA"