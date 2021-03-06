Усі вже звикли: Геніїв немає,
А що, як є?
Л.Костенко
В Украине мало элиты... У наc мало тех, кого Зигмунд Фрейд называл "образцовыми индивидами"
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В стране такие люди тоже есть, по-своему оригинальные, но, к сожалению, они уезжают от нас. Ярким представителем элиты и примером беззаветного служения родине и народу, является человек высоких нравственных принципов Эдуард Александрович Стаховский, доктор медицинских наук, профессор, хирург-онколог. Его хорошо знают в Европе и Америке, называя его украинским мудрецом и интеллектуалом.
Эдуард Александрович принимает активное участие в международных конгрессах и конференциях. Проходил стажировку в ведущих клиниках Германии, Франции, Австрии, Польши. Разработал и внедрил в практику оригинальные операции.
Первым в Украине начал делать эндоскопические операции по урологии аденомы предстательной железы. На его пути были трудности и радости, успехи, разочарования и каверзы бюрократии.
Эдуард Александрович обладает высочайшим уровнем нравственных требований к себе и другим, человек с глубоким аналитическим умом, твердой логикой, производит сильное впечатление. В нем сохранена твердость убеждений и такая теплота чувств, которая встречается только в мудром, добром, благородном человеке.
Эдуард Александрович человек поразительной эрудиции и личного обаяния, светлого ума, чистой совести, которого всегда ценят, любят, обожествляют и благословляют тысячи людей. Его нравственный авторитет безграничен. Он стал совестью своего поколения. Таких людей в народе называют "божественным светлым даром". Они подобны источнику - чем больше из него черпаешь, тем больше он наполняется. Стаховский Эдуард Александрович действительно является героем своего труда.
А сколько врачей награждено высоким званием "Герой Украины"? Назвать сложно. А жаль! Такие люди, как Стаховский Э.А., Тудоров В., Голубовская О.А. и другие заслужили это звание ярким примером беззаветного служения людям и Украине, выполняя свой профессиональный и гражданский долг.
Здоровье - главная ценность человека, самый дорогой капитал общества. Эти слова еще больше стали понимать тогда, когда на планете "бушует короновипус", неся страх болезнь, смерть. А мы врачам несем свою боль, отчаянье и слезы, поистине терпимым мужественным людям.
Сегодня медицина должна стать приоритетным направлением политики в области социального развития страны. А это уже задача парламента и Кабинета министров Украины.
Коли в людини є народ,
Тоді вона уже людина.
Л.Костенко
Украинский Журналист Павел Ильюша