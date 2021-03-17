Екатерина Павлова, ведущая программы «in KYIV», в эфире прокомментировала вопрос киевских балконов. Сейчас «обалконивание» происходит повсеместно - и в центре Киева, и на его периферии. Этот вопрос стал ребром: уродливые балконы портят внешний вид столицы Украины

По мнению ведущей, киевский балкон можно считать антисимволом города. Чтобы не быть голословной, она вспоминает об аналогичных результатах конкурса, который два года назад провела галерея «Вещественное доказательство». Но победу тогда одержал Станислав Волобуев. В его работе Родина-Мать изображена с балконом вместо лица.

Жюри признали эту работу лучшим отражением реалий столицы Украины. И Екатерина Павлова согласна с таким решением. «Именно так себя чувствуешь, когда видишь на фасаде дома, особенно исторического, ужасную пристройку», - комментирует она, отмечая, что, гуляя по Киеву, нельзя не обращать внимания на неприятные балконные пристройки большинства домов. Мол, можно только представить себе удивление и разочарование туристов.

С другой стороны, антисимвол столицы сумел попасть в серию дизайнерских украшений Татьяны Чорной.

С творческой точки зрения, дизайнер видит в застекленных балконах даже определенную эстетику, с архитекторской, а именно архитектором она была раньше, - не может примириться с этими реалиями. «Нашла выход, чтобы спокойнее относиться, - делать украшения из того, на что я обращаю внимание», - аргументирует она свой творческий замысел. По ее мнению, использование киевских балконов в дизайне украшений поможет людям смотреть на них под ракурсом эстетики.

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