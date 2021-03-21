Украинский политолог Максим Яли рассказал о негативных последствиях акции сторонников Стерненко под Офисом президента для всей Украины

На эту тему он высказался на своей странице в Фейсбук. Далее приводим слова автора без изменений.

Чего добились сторонники Стерненко своей "мирной акцией протеста":

1.РосТВ будет , что обсудить на выходных и не только.

2. Эти кадры увидят во всем мире и сделают соответствующие выводы об украинском обществе и его готовности к приёму в "европейскую семью". Т.е. худшего антипиара для Украины на Западе сложно представить.

3. Большинство граждан, которые до сих пор не в курсе, за что ему вынесли приговор, будут уверены, что правильно сделали. Раскол в обществе подобные акции вандализма лишь усиливают.

4. Мне очень интересно, как Аваков будет разъяснять бездействие полиции.

5. Я лично категорически осуждаю подобные действия. Это удар не по Зеленскому, а по институту президентства.

6. Это просто позорище.