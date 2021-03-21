Украинский политолог Максим Яли рассказал о негативных последствиях акции сторонников Стерненко под Офисом президента для всей Украины
На эту тему он высказался на своей странице в Фейсбук. Далее приводим слова автора без изменений.
Чего добились сторонники Стерненко своей "мирной акцией протеста":
1.РосТВ будет , что обсудить на выходных и не только.
2. Эти кадры увидят во всем мире и сделают соответствующие выводы об украинском обществе и его готовности к приёму в "европейскую семью". Т.е. худшего антипиара для Украины на Западе сложно представить.
Молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" понежилась среди цветов: "Олег Винник аж целую песню написал по этому поводу"
Счастливая Осадчая показала, как развлекается за границей без мужа, красноречивые кадры: «Обожаю эту…»
"Пошел вон отсюда": променявшая Винника на Остапчука Гвоздева из "Танців з зірками" дала мастер-класс Кухар
Лицо 73-летней Софии Ротару без очков показали вблизи, секрет вечной молодости раскрыт: "И это..."
Закатившая скандал на "Голосі країни" Мария Рак призналась в болезни, которую скрывала: "Было уже так плохо..."
3. Большинство граждан, которые до сих пор не в курсе, за что ему вынесли приговор, будут уверены, что правильно сделали. Раскол в обществе подобные акции вандализма лишь усиливают.
4. Мне очень интересно, как Аваков будет разъяснять бездействие полиции.
5. Я лично категорически осуждаю подобные действия. Это удар не по Зеленскому, а по институту президентства.
6. Это просто позорище.