Детский омбудсмен Николай Кулеба сообщил, что из-за ситуации с восьмилетней Миланой Маханец и ее 13 летним парнем обратился в генеральную прокуратуру, МВД и киберполицию. Об этом рассказала блогер Мирослава Бобровская в программе "А как на самом деле?" на Youtube.

«Своими действиями омбудсмен Кулеба напоролся на атаку от фанатов Миланы и ее парня. Главная участница скандала призвала Кулебу к личной встречи с ней. Это просто шок и тяжело представить, что будет с этой девочкой лет так через 8. И вся эта ситуация говорит о том, какие ужасные последствия несут за собой дозволенность доступа несовершеннолетним к социальным сетям», - сказала блогер.

Бобровская считает, что желание поймать хайп для детей и подростков гораздо важнее, чем прочесть книгу. Родители не обращают на это внимание и как видим даже поддерживают, чтобы реализовывать свои невоплощенные мечты и зарабатывать на этом деньги.

«Но эта история открывает и более страшную сторону медали. Контент для педофилов часто делают сами родители со своими детьми. Восьмилетняя Милана еще буквы толком не выговаривает, а уже прыгает в постель. Мы должны понимать, что кто-то делает «Hardcore» для закрытых сайтов, а кто-то, как видим, открыто для Instagram, но сути это не меняет», - рассказала блогер.

Бобровская думает, что вся эта любовь выглядит как хорошо срежиссированный родителями публичный роман. Почему мы потом удивляемся историям про изнасилованных и убитых детей, вспышкам самоубийств подростков из-за таких групп как «Синий кит», активному буллингу в школах. А государству до этого дела нет.

«Ужасно осознавать, куда мы с вами катимся и какой может быть результат. Нас продолжают убивать всеми методами и пора это осознавать», - резюмировала Бобровская.

Напомним, Politeka сообщала со слов Бобровской, что полноценное образование остаётся только для избранных.

Также ранее Бобровская рассказала, что Украину растаскивают на части.