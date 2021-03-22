Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал о последствиях создания Бюро экономической безопасности для украинского бизнеса

На эту тему эксперт высказался в своем Фейсбук. Далее приводим его слова без изменений.

Президент Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности.

Я даже знаю, кто рассматривается в качестве реального кандидата (он не из медийных персонажей).

Данный закон может стать прорывным в части улучшения взаимоотношений власти и бизнеса.

Меня всегда коробила показуха наших силовиков, которые в стиле группы следователей "Гдляна-Иванова" времен СССР демонстрировали видео с разложенными на столах долларовыми купюрами.

Ну сколько долларов может поместиться на канцелярском столе? Пару сотен тисяч... А коррупция у нас капитализировалась до десятков миллиардов.

По данным международной организации аудиторов, Украина входит в топ-10 стран с самым большим оттоком капитала: 169 млрд. дол. в период с 1991 по 2010 год. С тех пор, наверняка перевалили за отметку в две сотни ярдов. Кстати, опережаем по оттоку даже Казахстан с его нефтью.

Сейчас коррупция вся в цифре.

Помню, как в бытность советником президента Ассоциации украинских банков, как эксперт принимал участие в экспертизе одной схемы с векселями в госбанке, которые умудрились обменять на еврооблигации.

Уже тогда я поразился тому, как можно быстро и эффективно распутывать клубки финансовых преступлений, сидя за монитором компьютера.

Бюро экономической безопасности и должно стать тем самым аналитическим центром, борющимся с коррупцией с помощью финансовых и налоговых алгоритмов, а не в привычном для нас стиле маски-шоу.

И самое главное - все дублирующие подразделения по борьбе с экономическими преступлениями в полиции, налоговой, СБУ, должны быть ликвидированы. Особенно в СБУ, где начальники соответствующих управлений становились за год службы богатейшими людьми и хозяевами жизни.

Должна измениться и сама философия отношений бизнеса и государства. Вместо игр в продразверстку - открытость и сотрудничество на принципе взаимной выгоды.

Как оно будет на практике, увидим в ближайшее время. Создание Бюро экономической безопасности входит в пул обещаний Зеленского, равно как и ликвидация "экономических подразделений" в СБУ.

После подписания закона, нужна политическая воля для его успешной имплементации. И первый тест будет на стадии назначения руководителя.

Но уже само принятие закона и его подписание президентом Зеленским - знаковое событие последних месяцев. О котором стоило написать.