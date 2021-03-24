Свое мнение по поводу провокационного заявления Джо Байдена во время интервью каналу АВС о президенте России, Владимире Путине, как убийце, высказала в программе «А как на самом деле?» блогерка Мирослава Бобровская, а также сообщила о состоянии отношений США с Российской Федерацией после этих событий.
Прежде всего блогерка отмечает, что подобные заявления - это не просто так. Она склонна считать это политической игрой, а еще сообщениями, адресованными друг другу, другим союзным государствам и обществу в целом.
Как известно, Владимир Путин ответил на заявление Джо Байдена, но мировая общественность увидела в ней скорее шутку, чем серьезность. Тем не менее, по мнению Бобровской, президент России под улыбкой скрыл четкий месседж. По ее мнению, Россия этого так просто не оставит.
«Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что это будет не последним шагом на слова Байдена, в случае, если не будет разъяснений и извинений с американской стороны», - рассказывает блогерка. Итак, заявление президента США было не приемлемо для российского руководства.
С другой стороны, рассказывает Бобровская, США уклоняется от каких-либо комментариев и ответов. Например, она вспоминает слова Джена Псаки, пресс-секретаря Белого дома о том, что добавить к заявлению нечего, и от предложения Путина провести онлайн-эфир совместно с Байденом также отказались.
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«И, казалось бы, ну ссорятся мальчишки между собой, но на самом деле это очень тревожный звоночек», - предупреждает блогерка. Она добавляет, что отношения на международной арене между двумя государствами никогда не оставались без определенного напряжения, но к заявлениям дело еще не доходило.
Напоминаем, Говорун заявил, что феномен Трампа - это религиозное явление.
Ранее Politeka сообщала о том, что Бортник объяснил причины заявления Байдена о том, что Путин - убийца.