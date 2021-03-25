А мій народ вас полюбив учора,

що буде завтра, я вам не скажу

Д.Павличко

У каждого времени свои герои, свои песни, свой президент . При шестом президенте в моде другое: "Пир во время короновируса".

Как это все осмыслить? Не только в контексте президентства В.Зеленского, но и его политики, его команды "Слуг", его спонтанных решений, судьбоносных для страны и украинского народа. Для этого придется вспомнить ряд неконституционных решений В.Зеленского по продаже земли, Закона о банковской системе, уничтожения "Слугами" малого и среднего бизнеса. Тяжбой с Конституционным судом, высоких тарифов, получение чиновниками миллионных премий . Как президент В.Зеленский собирается наводить порядок в стране или какая разница, где жить, работать, учиться, воспитывать детей?

Родина − для нас украинцев, ценность важнейшая, коренная, область казацкой воли, независимости, справедливости. Родина, Украина − это семья, любовь, продолжение рода, нация, народ, история, "родное попелище", и нам есть "какая разница" где жить, потому что это для нас понятие сакральное (священное), величественное, символ большого бытия.

Избирая президента в 2019 году, люди думали и верили − придет свой парень и будем жить лучше, справедливее, решаться все будет по закону и по совести, он откроет двери в новый Храм.

Украинский народ ожидал от президента, что будет осознавать себя венцом, центром, целью, а депутаты, чиновники, прокуроры, судьи будут по совести служить своему народу . Прошло два года и что мы увидели ? "Слуги" продали свой народ . Как снег в мае тает число приверженцев В.Зеленского . Расцвела коррупция, как весной яблони и груши. Для этих людей ничего реального, кроме власти и денег не существует. Они хотят, чтобы в стране преобладало бездомное человечество. Бездомное человечество − это люди, потерявшие святыни, утрачена вера, надежда . Даже мысль тускнеет и исчезает. Президенту нужно посмотреть в глаза не В.Путину, а своим "Слугам" − Д .Гетьманцеву, Н.Сольскому, Г.Третьяковой, М.Радуцкому, Ю.Витренко, М.Нефедову, Коболеву, Д.Арахамии и вам станет понятно, каким "глаголом" они жгут сердце людей", есть ли в этих людях совесть и что их интересует ?

Вы скажите: "Как жить?" Чем больше будете грешить , наступать на свободу граждан, свободу слова, журналистов, преследовать патриотов, придумывать всё новые тормозные колодки , тем стремительнее будет падать рейтинг В.Зеленского . Возвращаться на старые позиции нельзя, украинский народ вырос и стал мудрее.

Так часто тяжко, що мені здається,

Що серце в грудях вже не б'ється

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша