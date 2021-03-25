А мій народ вас полюбив учора,
що буде завтра, я вам не скажу
Д.Павличко
У каждого времени свои герои, свои песни, свой президент. При шестом президенте в моде другое: "Пир во время короновируса".
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Ани Лорак обтянула формы тесным платьем с декольте и пожалела: «Сразу возраст выдают»
51-летняя Дженнифер Лопес в раскрепощенной позе блеснула упругими бедрами: "Опасная близость..."
Введение пропусков в транспорте Киева: власти сообщили о следующем шаге, "вплоть до остановки..."
Шальная подопечная Потапа Мишель Андраде исполнила мечту, показав бюст: "Бог ты мой!"
Как это все осмыслить? Не только в контексте президентства В.Зеленского, но и его политики, его команды "Слуг", его спонтанных решений, судьбоносных для страны и украинского народа. Для этого придется вспомнить ряд неконституционных решений В.Зеленского по продаже земли, Закона о банковской системе, уничтожения "Слугами" малого и среднего бизнеса. Тяжбой с Конституционным судом, высоких тарифов, получение чиновниками миллионных премий. Как президент В.Зеленский собирается наводить порядок в стране или какая разница, где жить, работать, учиться, воспитывать детей?
Родина − для нас украинцев, ценность важнейшая, коренная, область казацкой воли, независимости, справедливости. Родина, Украина − это семья, любовь, продолжение рода, нация, народ, история, "родное попелище", и нам есть "какая разница" где жить, потому что это для нас понятие сакральное (священное), величественное, символ большого бытия.
Избирая президента в 2019 году, люди думали и верили − придет свой парень и будем жить лучше, справедливее, решаться все будет по закону и по совести, он откроет двери в новый Храм.
Украинский народ ожидал от президента, что будет осознавать себя венцом, центром, целью, а депутаты, чиновники, прокуроры, судьи будут по совести служить своему народу. Прошло два года и что мы увидели? "Слуги" продали свой народ. Как снег в мае тает число приверженцев В.Зеленского. Расцвела коррупция, как весной яблони и груши. Для этих людей ничего реального, кроме власти и денег не существует. Они хотят, чтобы в стране преобладало бездомное человечество. Бездомное человечество − это люди, потерявшие святыни, утрачена вера, надежда. Даже мысль тускнеет и исчезает. Президенту нужно посмотреть в глаза не В.Путину, а своим "Слугам" − Д.Гетьманцеву, Н.Сольскому, Г.Третьяковой, М.Радуцкому, Ю.Витренко, М.Нефедову, Коболеву, Д.Арахамии и вам станет понятно, каким "глаголом" они жгут сердце людей", есть ли в этих людях совесть и что их интересует?
Вы скажите: "Как жить?" Чем больше будете грешить, наступать на свободу граждан, свободу слова, журналистов, преследовать патриотов, придумывать всё новые тормозные колодки, тем стремительнее будет падать рейтинг В.Зеленского. Возвращаться на старые позиции нельзя, украинский народ вырос и стал мудрее.
Так часто тяжко, що мені здається,
Що серце в грудях вже не б'ється
Л.Костенко
Украинский Журналист Павел Ильюша