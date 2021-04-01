Согласно постановлению Кабинета Министров №114 «О внесении изменений в формулу распределения образовательной субвенции между местными бюджетами» в городах областного подчинения должно быть не менее 27 человек в классе. История со школами, в которых надо соответствующее количество детей коснулась сейчас еще одного конфликта в городе Черкассы. Как передает Рoliteka.net, об этом рассказал Николай Томенко, украинский политик и общественный деятель, в программе «Рідна Черкащина» на Youtube.

«Речь идет о школе №29 в Дахновке, которая находится в микрорайоне Черкасс. Местная власть сказала о том, что десятого класса там не будет и его сокращают, сославшись на постановление Кабинета Министров №114 «О внесении изменений в формулу распределения образовательной субвенции между местными бюджетами», потому что в классе меньше 27 детей. При этом чиновник из Черкасской мэрии говорит, что благодаря этому они сэкономят 300 тыс. грн.», - сказал политик.

Томенко возмутился, что чиновник сказал как будто они сэкономили 300 тыс. грн., а на самом деле никто не учел сумму расходов, которая потребуется на перевозки детей автобусами и другие организационные расходы в связи с закрытием классов и переводом детей, на которые чиновники потратят гораздо больше, чем сэкономят.

«Почему 20 детей это плохо, а надо 27? Давайте влиять на правительство и на Министерство образования и науки. Это абсурд, ибо мы истребим всю систему образования, если сократим сейчас школы в областных центрах, потому что нет 27 детей, то что тогда говорить о школах в сельской местности? Напомню, что в Черкассах есть шесть заместителей городского главы и секретарь горсовета. Одного заместителя сократить с его машиной, помощником и заработной платой, то не надо будет и школу в Дахновке трогать», - сказал политик.

Томенко резюмировал, что децентрализационная история пока идет немножко другим путем, такое впечатление сложилось, что самыми большими врагами народа являются учителя, врачи и библиотекари не только на Черкасщине, а в сельской местности Украины. Причем этих «врагов», особенно врачей, радостно встречают в Польше и в других странах.

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