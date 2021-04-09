Кураторы схем на таможне и в ДФС, а также связанный с ними крупнейший производитель контрабандных сигарет в стране - решили посмеяться с СНБО и Офиса Президента.

Об этом пишет народный депутат Андрей Холодов а своей странице в Facebook. Приводим текст автора без комментариев.

Зафрахтовали «политолога» Тарана. И его устами сообщили, что следующей «жертвой» санкций СНБО станет депутат от «Слуги народа» Андрей Холодов.

Почему Холодов? Чем он так не угодил королям «обнала» и контрабанды, что они готовы потратиться и на политолога, и на серию новостей в СМИ?

Все просто. Холодов регулярно пишет о произволе на таможне и в ГФС. Называет конкретные фамилии. Отправляет депутатские запросы. Вытягивает таможенников и налоговиков отчитываться на Комитет.

Моя активность уже давно не нравится ни кураторам, ни всей их банде, засевшей на таможне и в ДФС. Однако нарыть хоть какой-то ценный компромат на Холодова, судя по всему, не удалось. Поэтому запустили дешевый фокус с фейком.

Спрогнозировать дальнейший сценарий, задуманный пиарщиками людей, оплачивающих этот цирк? В пятницу Таран напишет, что «по его информации, Холодов добился, чтобы его сняли из списка санкций СНБО». После чего на сайтах, которые размещают любую чушь и с того живут, выйдет вторая волна новостей: «Холодовая спешно убрали из списка санкций, - Таран».

С горе-политологами понятно. Как и с производителями контрабандных сигарет, которых они прикрывают. Зарабатывают на хлеб, как могут. А вот с ребятами, которые засели на таможенных и фискальных» темах, пора разбираться быстро и жестко. Обнаглели окончательно. В ответ на санкции - они играют и смеются с власти. Будем терпеть дальше?

Готовлю обращение к Президенту с предложением обратить пристальное внимание на проблему ДФС, которая с каждым днем становится острее. Команда ведомства продолжает "усиливаться" крайне одиозными фигурами с уголовно-коррупционным прошлым.

В такой ситуации любые санкции против «конвертеров» и «скрутчиков» не приведут к результату. Нужно ударить по тем, кто прикрывает и крышует теневые схемы! Также необходимо продолжать начатую очистку таможни от контрабандистов.



