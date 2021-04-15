Властями Киева было принято решение продлить жесткие карантинные ограничения до 30 апреля.

Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» на канале Знай24 рассказала о состоянии ресторанного бизнеса после введения локдауна.

«В Киеве рестораны продолжают работать, несмотря на то, что столица в красной карантинной зоне. Впрочем, ничего нового. Между тем, Госпотребслужбы сообщают, что ежедневно находятся от 50 до 80 заведений, которые продолжают игнорировать карантинные ограничения», - отметила Завальнюк.

По словам журналистки, поддержка жесткого карантина среди украинцев превысила 60%. Только в конце марта введение жесткого карантина поддержало 63% украинцев.

«Мы каждый день видим статистику и понимаем, что эпидемия еще не достигла своего пика. Большая часть «простых смертных» вынуждена сидеть дома или искать возможности безопасно добираться на работу. Работодатели терпят убытки, а бизнес прогорает. В столице рестораны работаю нелегально. В провинции рестораны объединяются в общественные организации, планируют оптимизацию. Многие владельцы пробуют пристроить своих работников конкурентам, потому что не могут потянуть зарплаты», - рассказала ведущая.

Как отмечает Завальнюк, доставка еды на дом пользуется спросом в больших городах, а в маленьких городах заведениям негде реализовывать свою продукцию и они вынуждены закрываться.

Напомним, Politeka публиковала рассказ Завальнюк о зарплатах в Укрзализныце .