Проблема пенсионной системы актуальна в Украине. На данный момент у нас существует трехуровневая пенсионная система, которая предполагает 3 системы накоплений: солидарную, накопительную и добровольную.

Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» на канале Знай24 рассказала о проблеме пенсионных накопительных систем.

«Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в Украине уже около миллиона граждан в добровольном порядке пользуются системой добровольных государственных пенсионных накоплений. В 2003 году в Украине была введена трехуровневая пенсионная система», - отметила Завальнюк.

По словам журналистки, сейчас в стране работает только солидарная и добровольная накопительные системы, накопительная – еще не введена. На данный момент, добровольными накоплениями пользуются только 9% от количества застрахованных лиц, то есть примерно 1 миллион.

«По словам министра, на 11 миллионов пенсионеров приходится только 13 миллионов тех, кто платят в Пенсионный фонд. В 2016 году было принято решение о снижении Единого социального взноса. Ставка была сделана на увеличение количества рабочих мест, но чуда не произошло», - подчеркнула ведущая.

Как отмечает Завальнюк, из-за снижения процента ЕСВ, мы имеем недостаточно профинансированные социальные фонды. Также увеличивается прибыль крупного бизнеса, а количество рабочих мест – нет.

Напомним, Politeka публиковала сообщение Котенковой, что надбавка к пенсии коснется 8 млн украинцев.

Ранее Politeka распространяла заявление Котенковой, что премьер обещал снизить тарифы, но на самом деле стоит ждать их роста.