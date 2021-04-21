Украина занимает очень плохие позиции в рейтинге самых счастливых стран мира. Так заявила журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua и рассказала о высоком уровне бедности в нашей стране и его причинах.

«Уровень бедности формируется не только как абстрактные цифры дохода или имущественного положения, а и в сопоставлении с ожиданиями населения. Украина занимает очень плохие позиции в рейтинге самых счастливых стран мира, потому что мы бедная страна Европы. 10 млн пенсионеров получают пенсию ниже, чем средняя. А это почти треть населения Украины. Половина населения Украины живет от зарплаты до зарплаты», - заявила Котенкова.

Она рассказала, что, по данным Госстата, 35% населения не могли оплатить лекарства и медицинские услуги. Если человек не может обеспечить собственное выживание, то он находится за чертой бедности. Журналистка также отметила, что в Украине примерно четвертая часть домохозяйств получает субсидии, а несколько лет назад их было почти 50%. Уменьшение количества субсидиантов произошло не потому, что украинцы стали богаче, а из-за более жестких критериев оценки тех, кто имеет право на получение выплат.

«Как говорит эксперт Алексей Кущ, бедность всегда идет за кризисом. В 2020-м было падение экономики на 4%, то есть мы сейчас в экономическом кризисе. Все надеялись на быстрое восстановление украинской экономики в 2021 году, рост на 5%. Сейчас очевидно, что это невозможно. Средний класс как таковой исчезает», - говорит Котенкова.

По ее словам, проблема бедности очень плотно сочетается с проблемой демографической ямы. Семейная пара без детей может выйти на уровень среднего класса и удерживаться там, если умеет работать. Но рождение ребенка уже на 25% снижает вероятность их пребывания в этом сегменте, рождение двух - на 50%. Потому что точно кто-то на много лет выпадает из профессиональной деятельности, теряет свою капитализацию на рынке труда, а расходы увеличиваются.

«В Украине рождения детей рассматривается как формат жертвенности, потому что люди вынуждены от чего-то отказываться. Многие хотят просто жить, наслаждаться жизнью. Это приводит к отсутствию государственных инструментов помощи молодым семьям, что трансформируется в проблему колоссального демографического кризиса. Он через определенный период приводит к невозможности динамичного экономического развития, а последнее - к ухудшению проблемы бедности», - рассказала Котенкова.

Ранее Котенкова заявила, что в нашей стране действует порочный круг нищеты.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что Украина последние 2 года балансирует между суверенным и техническим дефолтом.