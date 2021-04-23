Кабинет министров принял проект об ужесточении процедуры предоставления субсидий. Финансовое состояние граждан будет тщательней проверяться. Также будет учитываться факт пересечения гражданином границы и наличия иностранной валюты.
Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» на канале Знай24 рассказала об усложнении процедуры получения субсидий.
«Получить субсидию станет сложнее. Специальные комиссии, которые создают в регионах местные власти, чтобы решали вопросы с выделением субсидий, будут ликвидированы. Дело в том, что такие комиссии нередко действовали в разрез указаниям социальных органов – жалели людей и выделяли им субсидии, даже если те не проходили по отдельным критериям», - отметила Завальнюк.
По словам журналистки, правительственным комитетом обсуждали усиление мониторинга с подключением автоматического подтягивания реестров. Большинство людей, которые реально нуждаются в субсидиях, больше не смогут их получить.
«Это постановление Кабмина стало самым жестким решением относительно выдачи субсидий за последнее время. А чего мы ожидали? МВФ рекомендовал снизить бюджетные расходы на социалку на треть до 2025 года. Состоятельных украинцев отсутствием субсидий не напугаешь, а тех, кто мог разжиться копейками, разденут до нитки», - подчеркнула ведущая.
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Как отмечает Завальнюк, отмена субсидий не заденет финансовое состояние более состоятельных украинцев, а вот тем, кто «выживал», будет очень тяжело. Помимо усложнения процедуры получения субсидий, украинцев ожидает повышение цен на коммунальные услуги.
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