Як ми у вічі глянемо нащадкам

Л.Костенко

Что случилось с жизнью нашей? Разве так украинский народ собирался жить?

Разве люди такого ожидали от президента? Разве мы так ожидали получить эту ложь? Люди ждали от В.Зеленского, что его "Слуги" примут такой Закон в парламенте, когда украинский народ будет осознавать себя − венцом, центром, целью , а депутаты, чиновники, прокуроры, судьи − будут по совести служить своему народу .

Словно в оцепенении, вне действительности, вне времени и пространства бесплодно прошло два года и, что мы увидели . Как снег в мае, тает число приверженцев В.Зеленского . Расцвела коррупция. Власть отгородилась от остальных людей особым мнением, убеждением , которое они, по-видимому, считают единственно верным, но которое никуда не ведёт, а разрушает, убивает и уничтожает, даже веру в справедливость . Власть устраивает, чтобы в стране преобладало бездомное человечество . Бездомное человечество − это люди, потерявшие святыни, утрачена вера, надежда , Даже мысль тускнеет и исчезает . И не знали, что скоро в тоске предельной поглядим назад, что надежды меньше стало, мы улыбаться перестали .

" Квартал-95" В.Зеленского придумал для украинского народа новый сценарий "любезная жизнь" .

Вы чувствуете это ? Вам лучше стало ? Может быть у вас повысилась зарплата, пенсия , стали дешевыми продукты, лекарство. Легче платить коммунальные тарифы, лечиться в больнице, вести бизнес? Дешевле учиться вашим детям ? Вопросы множатся − ответа от власти нет . И пока они у власти, источник лжи, популизма, фальши, видосиков, политического цинизма будет продолжаться .

Остается удивляться до чего совершенны у наших "Слуг", президента В.Зеленского, механизмы психологической защиты. Никто ничего за два года не осознал, "Пир во время короновируса продолжается":

- продолжается социальная несправедливость;

- продолжается насиловаться природа;

- продолжается коррупция;

- продолжается война;

- продолжаются драки за места и посты;

- продолжается зависть и ненависть,

продолжается все, что не требует труда души. Как во дни перед потопом, власть В.Зеленского, как тьма шумит в миноре и ждет, когда страна лишится Земли, когда увеличат еще выше тарифы, на все, даже на воздух, потухнет экономика, наука, образование, культура, медицина, уйдет с рынка малый и средний бизнес, а самое главное, президент мечтает подчинить себе Конституционный суд и быть выше папы Римского и Конституции. А мы все сидим, всё гадаем, что завтра отнимут, а мы отдадим.

Почему всё не так?

Что это? Тьма?

Там, где нет места мысли, знаниям и опыту, нет места справедливости, благоразумию.

Какая власть! Какое торжество!

Було нам важко і було нам зле,

І західно, і східно,

Було безвихідно, Але

Нам не було негідно.

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша