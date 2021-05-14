Слово, моя ти єдина зброє,

Ми не повинні загинуть обоє.

Л.Костенко

Предсказание будущего, что будет с Украиной − неблагодарное занятие . Однако, мы видим, что страна входит в зону всеобщей бедности, нищеты и безработицы. Низкого качества просвещения, медицины, науки, культуры, скудных пенсий, высоких тарифов. Народ живет в мире страха, лжи, зла, коррупции чиновников, политических игр.

Президент В.Зеленский строит свою политику на теории социолога Ж.Сореля о том, что люди, не обладающие интеллектуальным уровнем склонны больше доверять мифам, популизму, видосикам , не требующим объяснения. Мифы не обязательно понимать, им важно верть . И власть "Слуг" В.Зеленского приучает людей верить в мечту, идолов, а не идеала .

Смешно не правда ли? Кто руководит нашей страной? Ермаки, шефиры. Кто они? Что сделали? И это наша власть? Господи Боже! Как это все пережить?

Для "Слуг" В.Зеленского депутатство − это лишь временная забава при праздной скуке . Думать о своем народе они не могут . Да, и между собой, они чужды друг другу, между ними нет ничего общего, ни дружбы, ни идейных мыслей . Они лишь сидят за одним столом и пируют во тьме, ожидающие общей опасности , общего страха за развал страны , за принятие ими в турборежиме, ночью неконституционных законов по решению В.Зеленского. И это уже не харьковские решения . Это страшней и опасней. Как сказал поэт: " Это или тьма, или чума, или виселица ". А история с депутатами от "Слуг" Г.Леросом, А.Поляковым и другими - это для них счастливый случай . У этих депутатов пробудилась совесть . Совесть - это осознавать себя человеком , а не кукушкой офиса президента, как в часах, которую заведут и кукуй, что скажет , жажда любви и справедливости, верность стране и своему народу.

Эти Савлы превратились в гуманных Павлов. Полагаю, что за ними последуют и другие, заблудившиеся овцы. И, пожалуй, главный вопрос.

А все же надежда в сердце тлеет. Жизнь покажет, где правда! И народ откроет глаза, пока великая гроза все не снесла, не смела в нашей отчизне. Власть В.Зеленского должна понять, что не напрасно, не случайно и без воли Бога тайной прогремели над страной грозы Помаранчевой революции, революции Достоинства и народ не остыл от пережитого и не хочет жить по-старому, прежними чувствами, мыслями, мифами, видосиками от власти. Многое нажито и пережито. Народ помнит эти события , помнит смерть "Небесной сотни", погибших во время войны с Россией и погибающих ежедневно наших сыновей и дочерей.

Нет! Украинский народ не вернется на старые позиции, он вырос, стал мудрее, да и исторически стал старше.

Вас надто любили люди,

А ви їх так ошукали.

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша