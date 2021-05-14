Слово, моя ти єдина зброє,
Ми не повинні загинуть обоє.
Л.Костенко
Предсказание будущего, что будет с Украиной − неблагодарное занятие. Однако, мы видим, что страна входит в зону всеобщей бедности, нищеты и безработицы. Низкого качества просвещения, медицины, науки, культуры, скудных пенсий, высоких тарифов. Народ живет в мире страха, лжи, зла, коррупции чиновников, политических игр.
Президент В.Зеленский строит свою политику на теории социолога Ж.Сореля о том, что люди, не обладающие интеллектуальным уровнем склонны больше доверять мифам, популизму, видосикам, не требующим объяснения. Мифы не обязательно понимать, им важно верть. И власть "Слуг" В.Зеленского приучает людей верить в мечту, идолов, а не идеала.
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Смешно не правда ли? Кто руководит нашей страной? Ермаки, шефиры. Кто они? Что сделали? И это наша власть? Господи Боже! Как это все пережить?
Для "Слуг" В.Зеленского депутатство − это лишь временная забава при праздной скуке. Думать о своем народе они не могут. Да, и между собой, они чужды друг другу, между ними нет ничего общего, ни дружбы, ни идейных мыслей. Они лишь сидят за одним столом и пируют во тьме, ожидающие общей опасности, общего страха за развал страны, за принятие ими в турборежиме, ночью неконституционных законов по решению В.Зеленского. И это уже не харьковские решения. Это страшней и опасней. Как сказал поэт: "Это или тьма, или чума, или виселица". А история с депутатами от "Слуг" Г.Леросом, А.Поляковым и другими - это для них счастливый случай. У этих депутатов пробудилась совесть. Совесть - это осознавать себя человеком, а не кукушкой офиса президента, как в часах, которую заведут и кукуй, что скажет, жажда любви и справедливости, верность стране и своему народу.
Эти Савлы превратились в гуманных Павлов. Полагаю, что за ними последуют и другие, заблудившиеся овцы. И, пожалуй, главный вопрос.
А все же надежда в сердце тлеет. Жизнь покажет, где правда! И народ откроет глаза, пока великая гроза все не снесла, не смела в нашей отчизне. Власть В.Зеленского должна понять, что не напрасно, не случайно и без воли Бога тайной прогремели над страной грозы Помаранчевой революции, революции Достоинства и народ не остыл от пережитого и не хочет жить по-старому, прежними чувствами, мыслями, мифами, видосиками от власти. Многое нажито и пережито. Народ помнит эти события, помнит смерть "Небесной сотни", погибших во время войны с Россией и погибающих ежедневно наших сыновей и дочерей.
Нет! Украинский народ не вернется на старые позиции, он вырос, стал мудрее, да и исторически стал старше.
Вас надто любили люди,
А ви їх так ошукали.
Л.Костенко
Украинский Журналист Павел Ильюша