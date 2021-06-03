Живе лиш той, хто не живе для себе,

Хто для других виборює життя

Л.Костенко

Мировая история знает примеры не только человеческого мужества, но и человеческой трусости. Так из-за трусости, которую они себе внушили возникают войны, политические преступления .

Ни одна жестокость не вызвала столько кровопролитий, как трусость, она ветрена и зла . Судьба любит сильных президентов, любит сильные личности . Но , иногда, она выбирает и посредственность, и эти люди испытывают страх перед ответственностью за страну, и получается, что ее лидер непростительно смешен .

Личность есть − есть страна, нет личности, нет и страны . Вот уже прошли два года президенства В.Зеленского. Что они принесли украинскому народу? Разочарование, пустоту, грусть, горе, новую волну "зеленой коррупции" .

Президент В.Зеленский в милосердии своем безграничен . Тарифы повысил, Землю продал, малый и средний бизнес вместе с Д.Гетьманцевым уничтожают, коррупция процветает . По стране идет охота на патриотов, все это работает, словно швейная машинка .

В силу неудержимого закона тяготения, одна глупость власти, влечет за собой другую, превращается в безвыходность для украинского народа, разрушается то, что можно не разрушать . В.Зеленский не терпит противоречий, не терпит несогласия . Не терпит даже соратников . Вспомните первое правительство, реформаторов А.Гончарука, прокурора Р.Рябошапку и его замов и многих чиновников первой волны . Это были патриоты и талантливые менеджеры . Президент В.Зеленский выносит лишь тех людей, которые отражают его собственные воззрения, пока они рабы его духа . С приходом к власти "Зеленых пацанов" засверкали молнии в тучах против патриотов, волонтеров .

В эту же грозовую тучу служба бросает руководителя офиса президента А.Богдана . На чашу весов решающую мину подкладывает А.Ермак, которая молниеносно взрывается . И А.Богдан в отставке . На первый план руководством страной выходит А.Ермак, братья Шефиры . И понеслось!

Не хотелось быть пророком того, что предстоит украинскому народу. Этот путь труден и сложен.

Но свет в конце тунеля будет. Пора дорогу новой власти дать, для новой жизни путь очистить. И надо держаться этого света. Пусть он будет единственной целью для украинского народа.

Если есть цель − есть и

надежда, есть и свет.

Народ мій є! Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ!

В.Симоненко

Украинский Журналист Павел Ильюша