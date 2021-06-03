Живе лиш той, хто не живе для себе,
Хто для других виборює життя
Л.Костенко
Мировая история знает примеры не только человеческого мужества, но и человеческой трусости. Так из-за трусости, которую они себе внушили возникают войны, политические преступления.
Ни одна жестокость не вызвала столько кровопролитий, как трусость, она ветрена и зла. Судьба любит сильных президентов, любит сильные личности. Но, иногда, она выбирает и посредственность, и эти люди испытывают страх перед ответственностью за страну, и получается, что ее лидер непростительно смешен.
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Личность есть − есть страна, нет личности, нет и страны. Вот уже прошли два года президенства В.Зеленского. Что они принесли украинскому народу? Разочарование, пустоту, грусть, горе, новую волну "зеленой коррупции".
Президент В.Зеленский в милосердии своем безграничен. Тарифы повысил, Землю продал, малый и средний бизнес вместе с Д.Гетьманцевым уничтожают, коррупция процветает. По стране идет охота на патриотов, все это работает, словно швейная машинка.
В силу неудержимого закона тяготения, одна глупость власти, влечет за собой другую, превращается в безвыходность для украинского народа, разрушается то, что можно не разрушать. В.Зеленский не терпит противоречий, не терпит несогласия. Не терпит даже соратников. Вспомните первое правительство, реформаторов А.Гончарука, прокурора Р.Рябошапку и его замов и многих чиновников первой волны. Это были патриоты и талантливые менеджеры. Президент В.Зеленский выносит лишь тех людей, которые отражают его собственные воззрения, пока они рабы его духа. С приходом к власти "Зеленых пацанов" засверкали молнии в тучах против патриотов, волонтеров.
В эту же грозовую тучу служба бросает руководителя офиса президента А.Богдана. На чашу весов решающую мину подкладывает А.Ермак, которая молниеносно взрывается. И А.Богдан в отставке. На первый план руководством страной выходит А.Ермак, братья Шефиры. И понеслось!
Не хотелось быть пророком того, что предстоит украинскому народу. Этот путь труден и сложен.
Но свет в конце тунеля будет. Пора дорогу новой власти дать, для новой жизни путь очистить. И надо держаться этого света. Пусть он будет единственной целью для украинского народа.
Если есть цель − есть и
надежда, есть и свет.
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
В.Симоненко
Украинский Журналист Павел Ильюша