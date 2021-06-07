Зачем Украине Зе-референдум о переписи олигархов?!

После знаменитого высказывания госсекретаря США Блинкена об олигархах, как 3 враге Украины после Ковида и Путина, активизировалась властная борьба за Украину без олигархов.

Об этом заявил лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, передает Znaj. Далее передаем слова автора без изменений.

Поскольку содержание антиолигархического законопроекта вызвало серьезную критику за популизм и непрофессионализм, то Зеленский провозгласил возможность проведения референдума по этому Закону. Коротко об этой инициативе.

Сначала деликатно подскажем Зеленскому и его советникам о том, что Президент не иммет конституционных полномочий самостоятельно инициировать проведение Референдума. Он сможет издать Указ относительно референдума об антиолигархическом законопроекте только в результате народной инициативы, то есть после создания и регистрации соответствующей инициативной группы, которая сможет собрать 3 миллиона подписей и не менее как 100 тысяч в двух третях областей за 90 дней.

Во-вторых, цена референдума 2-3 миллиарда бюджетных гривен.

Предложение.

Если власть действительно готова бросить вызов олигархам, то стоит действовать иначе:

- отправить первую версию антиолигархического законопроекта на доработку и привлечь специалистов и ученых с должной репутацией добродетели;

- подготовить не только общедекларативный законопроект, но и Закон о лоббизме, и новые редакции законов Об Антимонопольном комитете, Нацсовет о телевидении и радиовещании, СНБО с целью определения новых полномочий и реальных механизмов в борьбе с политическим олигархизмом и экономическим и медийным монополизмом;

- после подготовки правовых, институциональных и функциональных механизмов противодействия олигархизма и монополизма - принять эти Законы в ВР.

Напомню, что только одна фракция Слуги народа имеет более 226 голосов.

Итак, бороться за Украину без олигархов стоит, но системно, последовательно и профессионально!

Николай Томенко, лидер партии "Рідна країна"