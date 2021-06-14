В ночь с 13 на 14 июня 2014 года во время захода на посадку в Луганском аэропорту террористы подбили военно-военно-транспортный самолет.

Помню, как это известие поразило и ошеломило всех нас, кто оборонял Краматорский аэродром........

В составе защитников аэродрома, были частично 2 - й и 3-й парашютно-десантные батальоны 25 воздушно десантной бригады. Погибших в Луганске, они знали лично по совместной службе. Многие погибшие были друзьями тех, кто был в Краматорске.

Тогда все спрашивали - почему так случилось???

На войне бывает по разному.

Восемь лет подряд после трагедий в Луганске, украинское общество ждало ответа: кто виноват?

Я задал этот вопрос еще утром того трагического дня, но немного под другим углом.

Кто и почему не сделали, чтобы обеспечить безопасность посадки Ил 76 на взлетную полосу Луганского аэропорта? Простые вещи, которые должны были быть поняты и выполнены, и их знают все командиры.

Как по моему мнению, беда в том, что операция планировалась и осуществлялась: не теми кто ее выполнял. В первую очередь, это надо было работы летчикам и десантникам.

Успех любой десантной операции, зависит от полной информации о враге в районе десантирования и при господстве в воздухе.

Господство в воздухе, это не только небо. Это и то, что средства противовоздушной обороны врага уничтожены или подавлены.