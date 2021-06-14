Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос вспомнил подробности трагедии
Соответствующий пост Кривонос сделал на своей Фейсбук-странице. Далее приводим слова автра без изменений.
В ночь с 13 на 14 июня 2014 года во время захода на посадку в Луганском аэропорту террористы подбили военно-военно-транспортный самолет.
49 воинов украинцев погибли при выполнении боевого задания:
40 десантников 25-й отдельной воздушно десантной бригады и 9 членов экипажа 25-й военно - транспортной авиационной бригады.
Вечная память погибшим Героям!!!
Соболезнования родным и близким!
Помню, как это известие поразило и ошеломило всех нас, кто оборонял Краматорский аэродром........
В составе защитников аэродрома, были частично 2 - й и 3-й парашютно-десантные батальоны 25 воздушно десантной бригады. Погибших в Луганске, они знали лично по совместной службе. Многие погибшие были друзьями тех, кто был в Краматорске.
Тогда все спрашивали - почему так случилось???
На войне бывает по разному.
Восемь лет подряд после трагедий в Луганске, украинское общество ждало ответа: кто виноват?
Я задал этот вопрос еще утром того трагического дня, но немного под другим углом.
Кто и почему не сделали, чтобы обеспечить безопасность посадки Ил 76 на взлетную полосу Луганского аэропорта? Простые вещи, которые должны были быть поняты и выполнены, и их знают все командиры.
Как по моему мнению, беда в том, что операция планировалась и осуществлялась: не теми кто ее выполнял. В первую очередь, это надо было работы летчикам и десантникам.
Успех любой десантной операции, зависит от полной информации о враге в районе десантирования и при господстве в воздухе.
Господство в воздухе, это не только небо. Это и то, что средства противовоздушной обороны врага уничтожены или подавлены.
К нам в Краматорск прилетали вертолеты, до начала июня. Мы проводили комплекс мероприятий по обеспечению безопасности коридора пролета, а это в первую очередь дии наземных подразделений . Такие дии мы проводили каждый раз, когда ждали наши борта. Задача: не допустить активности действий врага в определенном коридоре, даже его присутствия, а не только его возможностей.
Некоторые скажут: ну это же вертолеты, а не Ил. Но все делается и выполняется одинаково!
Кроме того есть такая вещь, которую надо постоянно применять на войне - введение врага в заблуждение.
Мы даже в окружении знали, что 25 ка летит в Луганск, весь Днепропетровск провожал их в аэропорту......
Есть правило написанное кровью: строго ограничить круг лиц допущенных к планированию!
И еще одно : нельзя думать, что враг слабее тебя и глупее.
Одна за другой ошибки и привели к трагедии.
Это не охота на ведьм.
Это просто желание все же знать реальную правду. Потому что если и дальше будем врать самим себе, то никогда не победим в этой войне.
Надо честно сказать детям, мамам, женам погибших и всем украинцам - почему так произошло? Где провал и почему ?
Потому что пока этого нет-души погибших в не покое, они ждут от живых правды .
Вечная память и Царство Небесное погибшим воинам.
Сергей Кривонос, генерал Вооруженных сил Украины
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