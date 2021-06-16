Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала об особенностях закона о введении электронных трудовых книжек, а также о том, как украинцы смогут их получить.

«С одной стороны это очень удобно, в мировой практике такая фиксация трудодней пользуется популярностью. Но зная, как проходит диджитализация в Украине, у меня возникает много вопросов, поэтому постараюсь разложить эту новость по полочкам», - говорит Завальнюк.

Журналистка объяснила, что речь идет о Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности сотрудника в электронной форме", который 10 июня уже вступил в силу, но правительство дало фору работодателям в целых пять лет. По ее словам, за это время работодатели должны выяснить, кто, как и куда вносит информацию о трудовой деятельности сотрудника, а также что делать с бумажными трудовыми книжками.

«Этот же вопрос интересует трудоспособное население. Закон предусматривает, что сведения в электронную трудовую книжку будут вноситься в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. То есть уже не нужно "получать" электронную форму трудовой книжки, достаточно будет внести данные бумажной книжки на соответствующий интернет-ресурс», - рассказала Завальнюк.

Она отметила, что объяснительная записка к Закону содержала информацию о том, что внесение сведений о трудовой деятельности в Реестр будет происходить путем загрузки отсканированных копий трудовой книжки с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи. Завальнюк говорит, что порядок занесения данных в Реестр, который предусмотрели в таком Постановлении, идентичен алгоритму из объяснительной записки к Закону.

«Но в то же время, сам текст Закона в окончательной редакции положения о порядке загрузки данных в Реестр не содержит. Учитывая то, что Законом также предусмотрена обязанность Кабинета Министров Украины разработать нормативные акты на исполнение Закона, то, вероятно, детальный порядок работы с Реестром будет определен в ближайшее время или загрузка данных будет происходить в соответствии с Постановлением», - рассказала Завальнюк.

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