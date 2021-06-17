Що жде тебе, народе?
Куди тобі брести?
Л.Костенко
Избирая президента В.Зеленского и его "Слуг" в 2019 году доверчивый украинский народ, поверив в чудо-сказку, что новая власть откроет двери в новый Храм. Под влиянием внезапно вспыхнувшей искры В.Зеленский становится президентом Украины.
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Прошло два года и мы увидели, что стали жертвой бурных заблуждений. В президентской власти не оказалось чисто административного и государственного таланта. Политика для "Слуг Народа" оказалась "la fatalite moderne" современным роком. А все грозы для украинского народа ещё незримы, они за чертой горизонта. И здесь напрашивается вывод, что пора дорогу новой власти дать, для новой жизни путь очистить. Лёд под ногами власти стал очень тонким и чувствуется его хруст.
Что президент оставляет нашим детям и внукам? Мертвое запустение, нежилую тишину, развалившиеся сёла, районы и города. Цель власти привести страну к развалу, нищете, горю. Миллионы людей страны живут безрадостно, беспросветно и скудно. Ни одной серьезной проблемы эта власть разрешить не сможет и пока они у власти политический цинизм будет продолжаться. Президент В.Зеленский и "Слуги народа" не могут объединить Украину и обеспечит экономическую, общественную, политическую стабильность, мир и конституционный правопорядок. Пора от популизма, лжи, видосиков избавляться. Думать и решать проблемы улучшения жизни людей. В стране провалены все реформы, которые приняты за эти два года.
Парламентское большинство приняло ряд неконституционных законов по продаже земли, банковской системе и ряд других. В стране уничтожается наука, медицина, образование, социальная сфера и т.д.
Власть пытается государство превратить в колонию, а колонии управляются другими государствами, другими иностранными политиками.
Это факт и по другому не бывает.
В разгар комических интриг, козней, смуты и хаоса в стране словно пушечный выстрел грянула весть о том, что в доме В.Кличко проводится обыск. А что искали? Главное − желание офиса президента дискредитировать главу г.Киева. Ведь Виталий Кличко главный претендент на президентских выборах. В.Кличко сильный политик, спортсмен, которого знают не только в нашей стране, а во всем мире. Его авторитет очень высок. Он является совестью и честью своего поколения. Это энергичный и мужественный политик. Главное в человеческом характере Виталия − верность идеалу, а следовательно цельность и порядочность.
Виталий Кличко − достойная кандидатура быть кандидатом в президенты страны. Это он доказал во время Революции достоинства, где был буревестником духа, маяком и доказывает сейчас своей работой на должности мэра г.Киева. Девиз Виталия:
"Hier stehe − Ich kann nicht andere".
"Здесь я стою - я не могу иначе"...
Все вернем, вернем, вернем, вернем!
А вже пора було й перевернути.
Л.Костенко
Украинский Журналист Павел Ильюша